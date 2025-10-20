El ITSC presenta la pasarela del RD Fashion Week 2025 con innovación y raíces culturales

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) presentó a través de sus alumnas en el RD Fashion Week 2025, celebrado en el Hotel Marriott Piantini.

Las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas presentaron una colectiva que combinó innovación, tradición cultural y técnicas artesanales, reafirmando el compromiso de la institución con la excelencia creativa y el impulso al talento emergente.

La Colectiva ITSC estuvo conformada por las jóvenes diseñadoras Raiza Restituyo, Verenice Torres, Ángela Celedonio, Alejandrina Batista y Avi Reyes, quienes presentaron propuestas cargadas de identidad, narrativa visual y frescura estética:

Raiza Restituyo – “Hilos del Alma”

Inspirada en el estilo hippie y los tejidos artesanales, su colección transmite libertad, naturalidad y una conexión con la esencia humana a través del textil.

Verenice Torres – “Fisuras”

Basada en el arte japonés del Kintsugi, reinterpreta la belleza de las imperfecciones mediante técnicas de patchwork y reciclaje, exaltando la resiliencia como símbolo de diseño y vida.

Ángela Celedonio – “Dominó Nights”

Una celebración de la cultura popular dominicana, que transforma el juego del dominó en un lenguaje de moda lúdico, colorido y lleno de energía caribeña.

Alejandrina Batista – “Raíces Caribeñas”

Una reinterpretación contemporánea de la chacabana, que rinde homenaje a la tradición del Caribe desde una mirada femenina, moderna y elegante.

Avi Reyes – “Cosecha de Memorias”

Inspirada en la caña de azúcar y en el legado familiar, esta colección evoca la historia, la identidad y la herencia cultural a través de siluetas que entrelazan pasado y presente.

La coordinadora del área de Modas del ITSC, Leonor Ortiz, destacó que la participación en esta importante plataforma internacional representa una oportunidad invaluable para que las estudiantes proyecten su creatividad ante un público más amplio.

“Cada colección refleja no solo el aprendizaje técnico de nuestras estudiantes, sino también su capacidad de narrar historias y emociones a través del diseño”, expresó Ortiz.

Con esta presentación, el ITSC reafirma su misión de formar profesionales altamente capacitados, capaces de integrar conocimiento técnico, sensibilidad artística y compromiso social, contribuyendo al fortalecimiento de la industria de la moda en la República Dominicana y a la proyección internacional del talento local.