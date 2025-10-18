Donatella Versace visita el país como presidenta del jurado de los Latin American Fashion Awards

El mundo de la moda vuelve su mirada al Caribe. Los Latin American Fashion Awards anuncian con orgullo que Donatella Versace, una de las figuras más influyentes e icónicas de la moda contemporánea, será la presidenta del jurado en su esperada segunda edición, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre de 2025 en República Dominicana.

Su presencia en el país marcará un hito sin precedentes: por primera vez, la mente visionaria detrás de la Casa Versace se une de forma directa al talento latinoamericano, reconociendo el poder, la identidad y la energía creativa que define a la región.

“Siempre he apoyado a las futuras generaciones de talentos. Hoy más que nunca es fundamental motivar e inspirar a nuestra comunidad creativa global, y es un honor para mí ser Presidenta de los Latin American Fashion Awards”, expresó Donatella Versace.

La decisión de Versace de encabezar el jurado en territorio dominicano es una declaración de respeto y admiración hacia el talento latino. Su liderazgo refuerza la relevancia que América Latina ha ganado en la escena global y la capacidad de sus creativos de transformar la moda desde la autenticidad y la herencia cultural.

Durante su visita, Donatella Versace presidirá un jurado conformado por grandes figuras internacionales como Nina García, Anna Dello Russo, Imran Amed, Gabriela Hearst, Carmen Busquets, Steven Kolb, Karla Martínez de Salas y Sara Sozzani Maino, entre otros nombres que definen el presente y futuro de la industria.

Símbolo de elegancia audaz y fuerza creativa, Donatella Versace ha marcado la historia de la moda durante más de tres décadas. Desde que asumió la dirección de la casa italiana en 1997, ha redefinido los códigos del lujo y la feminidad con una visión poderosa e inclusiva. En 2025, tras 28 años al frente de la firma, pasó al rol de Chief Brand Ambassador, desde donde continúa representando el legado Versace y apoyando causas globales en torno al arte, la diversidad y la sostenibilidad.

Su presencia en República Dominicana no solo eleva el prestigio de los Latin American Fashion Awards, sino que también sitúa al país en el epicentro de la moda internacional. La isla vibrará con la energía del Caribe, convirtiéndose en el escenario donde el glamour italiano se encuentra con la pasión y la herencia creativa latinoamericana.

Fundados por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, los Latin American Fashion Awards son conocidos como los “Oscar de la moda latina”. Su edición inaugural reunió participantes de más de 25 países y generó más de 3.3 mil millones de impresiones mediáticas, consolidando la fuerza del talento latino en la industria global.

En su segunda edición, el tema “Hot by Heritage” rendirá homenaje a la riqueza, resiliencia y poder de la cultura latinoamericana, celebrando a una generación de creativos que está reescribiendo la historia de la moda desde sus raíces.

Con la llegada de Donatella Versace a República Dominicana, los Latin American Fashion Awards 2025 se consolidan como un evento inolvidable, uniendo el arte, la moda y la identidad bajo una sola premisa: el futuro del diseño es latino, diverso y brillante.