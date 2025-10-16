Gifinas y su colección de pañuelos inspirados en la Zona Colonial

Con el encanto de las calles empedradas y los monumentos que narran siglos de historia, Gifinas presentó su nueva colección “La Zona”, que lleva la Ciudad Colonial de Santo Domingo a piezas de moda sutiles y simbólicas.

Maritza Acevedo, creadora de la marca, explicó que su inspiración surgió del deseo de “capturar cada rincón, monumento y sensación que habita en la Ciudad Colonial”.

Maritza Acevedo, creadora de Gifinas.Leonel Matos

“La Zona” es, según su diseñadora, la primera colección completa de pañuelos dedicada a este Patrimonio de la Humanidad declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y corazón histórico de las Américas.

Esta colección destaca por su combinación de flores caribeñas, estampados de lunares y patas de gallo, y una paleta de colores que une la elegancia europea con la calidez antillana.

Gifinas es una marca nacida en España, pero con raíces dominicanas, y logra en esta propuesta un equilibrio entre ambas culturas. “Tanto una mujer europea como una dominicana puede abrazar esta colección”, dijo Acevedo.

Cada diseño rinde homenaje a los emblemas de la Ciudad Primada de América: la Catedral Primada de América, la Fortaleza Ozama, el Panteón de la Patria, el Palacio Consistorial y las Ruinas del Hospital San Nicolás de Bari, entre otros.

Algunas de las piezas de "La Zona".Leonel Matos

Incluso, incorpora a las muñecas sin rostro, tradicional del arte dominicano.

Aunque los pañuelos son su joya central, la colección incluye también trajes de baño, bultos y bolsos versátiles, pensados para el clima tropical, pero sin renunciar al estilo.

Una de las múltiples maneras de usar los pañuelos de "La Zona".Leonel Matos

En una exposición, las modelos se desplazaron entre los invitados, mostrando las diferentes formas de usar los pañuelos de “La Zona”.

El espíritu de la colección está resumido en la frase “Vamos pa' la Zona”. Una invitación a regresar, no solo a un lugar, sino a un recuerdo compartido entre generaciones.

Las piezas de “La Zona” estarán disponibles en el país del 18 al 25 de octubre, a través de la tienda en línea de Gifinas en Instagram (@gifinasofficial).