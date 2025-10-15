Seis diseñadores emergentes reimaginan la identidad dominicana a través de materiales artesanales y un lenguaje visual contemporáneo.

La pasarela se transformó en un manifiesto de orgullo cultural con la presentación de 'Soberana', una colección colectiva que rindió homenaje al sincretismo sociocultural dominicano y al poder transformador de la moda.

Concebida como una fusión entre tradición y modernidad, la propuesta destacó por el uso de elementos naturales y artesanales como la madera, los canutillos, la soga, el yute y los hilos de algodón. Estos materiales, símbolo de raíces y memoria, fueron reinterpretados con una estética contemporánea que exaltó la fuerza, la resiliencia y la elegancia del espíritu dominicano.

'Soberana': seis propuestas de talentos emergentes en RD Fashion Week 2025

La Colectiva Soberana reunió a seis jóvenes talentos emergentes —Isabella Presinal, Laudhy Deslíen, Atenea Méndez, Geannings Rodríguez, Alba Almonte y Camila Ramírez— quienes articularon una narrativa visual cargada de matices culturales, texturas orgánicas y siluetas escultóricas.

El desfile contó con la curaduría y dirección conceptual de Eddy Gómez, reconocido asesor de imagen y estilista de moda, quien logró dar cohesión a las diversas visiones creativas bajo un mismo hilo conductor: la identidad dominicana reinterpretada desde la mirada del Caribe contemporáneo.

El público celebró con entusiasmo la capacidad de esta nueva generación de diseñadores para convertir materiales humildes en piezas de alto impacto, reafirmando que la moda dominicana vive un momento de renovación y exploración.

Más que un desfile, “Soberana” se erigió como una declaración de orgullo cultural: una invitación a mirar al Caribe no solo como inspiración, sino como fuente inagotable de autenticidad, belleza y poder creativo.