Ynes Vásquez presenta su colección nupcial 'Romance Eterno'

La diseñadora dominicana Ynes Vásquez presentó en RD Fashion Week 2025 su reciente colección nupcial, titulada 'Romance Eterno'.

Ynes Vásquez enamora la pasarela con su colección nupcial “Romance Eterno”

La propuesta presenta siluetas sirena, bordados intrincados y tejidos exquisitos, reflejando la maestría y la sensibilidad que han definido los más de 30 años de trayectoria de la diseñadora en el universo de la alta costura.

En “Romance Eterno”, Vásquez fusiona tradición y modernidad a través de cortes que realzan la figura femenina y materiales de ensueño como tulle, mikado, podesua, organza, encaje, chiffon, brocado, gasa y chantilly.

El desfile fue una experiencia cargada de emoción y belleza, donde cada vestido narró una historia distinta, transformando la pasarela en un viaje visual de romance y atemporalidad.

Con “Romance Eterno”, la diseñadora reafirma su compromiso de exaltar la esencia femenina a través de la alta costura, reinterpretando la elegancia desde una visión delicada, moderna y profundamente romántica.