RD Fashion Week
Raíces de Borgoña: el poder de la juventud creativa en RD Fashion Week 2025
- La alianza entre INAGUJA y la Fundación Moda por la Inclusión dio vida a una pasarela que fusionó tradición, modernidad y propósito.
La pasarela de RD Fashion Week 2025 se transformó en un lienzo de color, texturas y emociones con la presentación de la colectiva “Raíces de Borgoña”, una propuesta a cargo de los estudiantes de la alianza entre INAGUJA y la Fundación Moda por la Inclusión.
Inspirada en la intensidad del vino y la fuerza de la tierra, la colección celebró la creatividad emergente de una nueva generación de diseñadores dominicanos. Cada creación exploró el equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo, entre lo cotidiano del prêt-à-porter y la elegancia de los trajes de gala. Los tonos borgoña, acompañados de ricos matices y materiales contrastantes, evocaron un viaje entre raíces y modernidad.
“Este desfile no es solo moda; es poesía en movimiento. Cada pieza cuenta una historia, un eco del pasado y una promesa hacia el futuro”, expresaron los organizadores, destacando que la muestra va más allá de la estética: se erige como un manifiesto de identidad, evolución e inclusión.
“Raíces de Borgoña” logró capturar la esencia contemporánea de la moda dominicana, convirtiendo la pasarela en un espacio de diálogo entre tradición y sueños. Cada diseño, concebido por los jóvenes talentos, reflejó una visión compartida donde la tela se convierte en memoria, y la moda en un lenguaje de transformación social.