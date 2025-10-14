RDFW
Olenny Peña presenta 'Edén': un homenaje a la esencia femenina desde el Paraíso
- Una propuesta que fusiona espiritualidad, elegancia y poder femenino en la pasarela de RD Fashion Week 2025
La diseñadora dominicana Olenny Peña llevó al público a un viaje poético hacia el origen de la creación con su más reciente colección titulada 'Edén', una propuesta que trasciende la moda para convertirse en una experiencia espiritual y artística inspirada en el relato bíblico de Génesis 2:8-25.
Los vestidos de gala destacaron por sus drapeados envolventes y cortes arquitectónicos que evocaron majestuosidad, mientras que los trajes sastre con hombros definidos y líneas precisas celebraron la silueta femenina desde una perspectiva de poder y distinción.
En equilibrio perfecto, las piezas de siluetas marcadas combinaron sensualidad y solemnidad, revelando una visión de la mujer moderna que es a la vez fuerte, espiritual y serena.
La paleta cromática reforzó el concepto de la colección: tonos terrosos y marfiles como base, acentuados por destellos de naranja ardiente, azul etéreo, verde profundo y rojo vino. Cada color simbolizó los elementos del Edén —la fertilidad, el follaje, el agua y la vida en plenitud—, dotando a la propuesta de una narrativa visual coherente y emotiva.
Cada detalle, desde los bordados hasta las texturas, reflejó el compromiso de Olenny Peña con una moda que va más allá de la estética: una moda que comunica propósito, autenticidad y fe.
Con 'Edén', Olenny Peña reafirma su lugar como una de las voces más sensibles y singulares de la moda dominicana, capaz de entrelazar espiritualidad y alta costura en una misma historia. Su propuesta invita a la mujer a reconectarse con su esencia divina, a abrazar su poder interior y a caminar con gracia y convicción en cada paso.
Sobre Olenny Peña
Olenny Peña es una diseñadora de moda dominicana cuya pasión por la costura nació en el seno de una familia de mujeres dedicadas a este oficio. Desde temprana edad exploró diversas expresiones artísticas hasta descubrir en el diseño de modas su verdadera vocación, la cual ha desarrollado con disciplina, intuición y un enfoque autodidacta.
Su sello se distingue por la atención al detalle, los acabados artesanales y la creación de piezas que transmiten autenticidad, elegancia y propósito. Su fe en Cristo es la fuente que guía su proceso creativo, impregnando cada colección de un mensaje espiritual que convierte la moda en un acto de expresión, identidad y fortaleza.