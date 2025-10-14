MiMichMo presenta “Sastrería Origami”: la nueva forma de vestir

La firma de moda de autor MiMichMo, dirigida por el diseñador dominicano Mich Román, anuncia la presentación de su nueva colección STURDINESS durante la próxima edición del Tlaquepaque Fashion Show, en octubre.

Definida como una propuesta que eleva la identidad a través del diseño, MiMichMo continúa consolidando su visión vanguardista al fusionar arte, geometría y moda mediante su innovadora técnica: la Sastrería Origami. En esta ocasión, la colección se presentará a través de una experiencia inmersiva que combina performance y moda, inspirada en la herencia artesanal de la Cartonería Mexicana.

“La verdadera innovación está en proponer una nueva forma de vestir”, explica Mich Román, director creativo de la marca. “En STURDINESS adaptamos principios de la sastrería oriental, integrando la estructura del pliegue del origami con la funcionalidad del furoshiki. El resultado son prendas que el usuario termina de construir sobre su cuerpo, creando una silueta única y personal. La verdadera exclusividad se construye”.

La colección STURDINESS reinterpreta siluetas contemporáneas a través de una ingeniería textil precisa, dando vida a piezas que equilibran funcionalidad y escultura. Su puesta en escena, titulada “El Ritual del Pliegue”, contará con la colaboración de la casa de alta joyería Joyas Monarca, cuyas piezas dialogarán con la arquitectura visual de los looks. El performance propone un universo donde la técnica del pliegue se convierte en un lenguaje estético y simbólico.

Sobre MiMichMo

Fundada por Mich Román, MiMichMo es una marca de moda de autor que une arte, diseño y pensamiento conceptual. A través de la Sastrería Origami, crea lo que denomina “Artefactores”: piezas de ingeniería textil que funcionan como una extensión de la identidad del profesional creativo.

Cada prenda se elabora con una conciencia plena del proceso, celebrando la maestría artesanal y la precisión del pliegue. En esencia, MiMichMo redefine el lujo desde la inteligencia del diseño, proponiendo un nuevo código estético: una nueva forma de vestir.