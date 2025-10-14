'Caribe oscuro, Caribe muerto', la propuesta de Erick Lemos para RD Fashion Week 2025

El diseñador dominicano Erick Lemos presentó su colección “Caribe oscuro, Caribe muerto”, una propuesta conceptual que explora las tensiones y dualidades de la identidad caribeña.

“Caribe oscuro, Caribe muerto”: la visión de Erick Lemos que sacudió RD Fashion Week 2025

"A través de un lenguaje visual audaz revelo el reverso de lo tropical: lo que se erosiona, lo que se desplaza, lo que sobrevive desde la contradicción".

Inspirada en la idea de la descomposición de lo vibrante, la colección revisita el “Caribbean Chic” desde su lado opaco, dándole voz a los personajes y símbolos marginados de la narrativa caribeña. En su universo, el dandy se transforma en tíguere de barrio, siempre “fashion en un teteo”, cuestionando los códigos de representación y belleza frente a la exclusión social.

En la pasarela, chaquetas de béisbol se mezclan con pantalones caídos de efecto trompe l’oeil, costuras deconstruidas y telas satinadas que conviven con flores marchitas. Los prints inspirados en el Caribbean Artist Movement aparecen fragmentados, recomponiéndose en estructuras y detalles que convierten el archivo histórico en una memoria viva y cambiante.

La paleta cromática, influenciada por la pintura de Mark Rothko, transita desde los tonos saturados hasta los matices neutros y sombríos, trazando un recorrido visual que simboliza la decadencia, la pérdida y la persistencia de la memoria. Cada cambio de color refuerza la narrativa de desgaste, transformación y resistencia que atraviesa toda la propuesta.

Con 'Caribe oscuro, Caribe muerto', Erick Lemos no solo presenta una colección: construye un manifiesto visual donde lo kitsch, lo marginal y lo ingenioso coexisten en un mismo espacio. Su visión desafía las nociones tradicionales de belleza y reinterpreta la estética caribeña desde la sombra, demostrando que incluso en la oscuridad, el Caribe sigue brillando con fuerza propia.