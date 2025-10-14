Bianna Candelario presenta TERRA-Fall Winter 2025 en RD Fashion Week

La diseñadora dominicana Bianna Candelario presentó en el República Dominicana Fashion Week 2025 su reciente colección “TERRA” Fall-Winter 2025, un homenaje a la majestuosidad de la naturaleza y a la belleza de lo esencial.

En la paleta cromática predominaron los tonos tierra, verdes hoja, marrones intensos y acentos en off-white, evocando la profundidad, calidez y serenidad de los paisajes naturales.

Bianna Candelario cautiva con su colección TERRA-Fall Winter 2025 en RD Fashion Week

Entre tejidos texturizados, estampados sutiles y cortes contemporáneos, Candelario reafirmó su sello distintivo: un minimalismo sofisticado que fluye con naturalidad entre lo urbano y lo elegante. Cada pieza, concebida con precisión artesanal, proyectó una feminidad serena y consciente, reflejando el espíritu sostenible que caracteriza a la diseñadora.

“TERRA es más que moda; es una declaración de principios. Quise capturar la fuerza y la serenidad que solo la naturaleza puede transmitir, transformándolas en piezas que celebran lo orgánico, lo puro y lo esencial”, expresó Bianna Candelario tras recibir un cálido aplauso del público.

Con esta colección, Bianna Candelario consolida su posición como una de las voces emergentes más sólidas de la moda dominicana, capaz de fusionar estilo, conciencia y autenticidad en cada una de sus creaciones. Con más de una década construyendo su marca y la reciente apertura de su boutique en Santo Domingo, la diseñadora reafirma su camino hacia la internacionalización, llevando la esencia del Caribe a nuevas pasarelas del mundo.