'Attitude': la nueva generación del ITESUMJ en RD Fashion Week 2025

Alumnas del Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ) presentó la colectiva 'Attitude', una propuesta que celebra a la mujer atrevida, inspiradora y moderna, reafirmando el talento emergente del diseño dominicano.

“Attitude”: la nueva generación del ITESUMJ conquista la pasarela de RD Fashion Week 2025

La colección destacó por el uso de texturas ligeras y frescas, perfectas para el clima caribeño, con una paleta de tonos arena, azules, blancos y acentos en negro. Cada look proyectó elegancia y seguridad, fusionando una estética contemporánea con la esencia natural del Caribe.

'Attitude' representa la visión creativa e innovadora de los estudiantes de Diseño de Modas del ITESUMJ.

Los jóvenes diseñadores responsables de esta propuesta son Guarina Conde, Jasmín Arias, Nonnie Marlone, Andrea García, Orlando Hernández, Perla Abreu, Cristhy Haronid Luis y Yohanna Mordan, quienes compartieron pasarela como muestra del talento y la proyección internacional que caracteriza a las nuevas generaciones.

Con esta presentación, el Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez reafirma su compromiso de impulsar a jóvenes creadores dominicanos, ofreciéndoles plataformas de prestigio como RD Fashion Week para expresar su visión y consolidar su identidad en la industria de la moda.

