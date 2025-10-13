Puerto Rico y República Dominicana se unen para impulsar las bodas de destino a través de la moda

En un hecho sin precedentes para la industria de la moda y las bodas en el Caribe, Puerto Rico y República Dominicana sellan una alianza estratégica destinada a posicionar a ambas islas como referentes internacionales en bodas de destino, utilizando la moda como puente creativo y turístico.

La iniciativa, presentada en el Hotel Olive en Condado, cuenta con el respaldo de Socrátes McKinney, director de RD Bridal Week, y Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, quienes desde hace más de una década mantienen una colaboración que ha fortalecido el vínculo entre ambos países.

Puerto Rico y República Dominicana unen esfuerzos para impulsar las bodas de destino a través de la moda

“Desde hace muchos años las industrias de la moda de ambos países han estado fraternalmente unidas gracias a la alianza entre nuestras plataformas. Hoy es un momento especial para reafirmar esa unión y contribuir al impulso de las bodas multidestino entre República Dominicana y Puerto Rico”, expresó Sócrates McKinney.

Por su parte, Carlos Bermúdez destacó que esta alianza reafirma el compromiso de San Juan Moda con la proyección de Puerto Rico como un destino de moda y bodas de clase mundial.

“Este acuerdo representa un paso histórico para posicionar al Caribe como referente global en la industria de bodas. Celebramos esta unión que combina creatividad, talento y el encanto de nuestros destinos, ofreciendo experiencias únicas que trascienden la moda y se convierten en memorias para toda la vida”.

Dos escenarios, una sola visión: el Caribe como destino de bodas de lujo

El evento en San Juan también reunió a decoradores, chefs y personalidades de la industria de las bodas y la moda, bajo la curaduría de la reconocida experta en bodas Rosalina Torres, quien aportará su visión para destacar la sofisticación y el atractivo de ambos destinos como escenarios ideales para bodas de ensueño.

Moda, cultura y turismo: una alianza que trasciende fronteras

La unión entre RD Bridal Week y San Juan Moda busca destacar la riqueza cultural y creativa del Caribe, potenciando a República Dominicana y Puerto Rico como escenarios de clase mundial para celebraciones nupciales que combinan moda, arte, gastronomía y turismo de lujo.

Durante el lanzamiento, estuvieron presentes importantes figuras del sector público y privado, entre ellas:

Jaime Montilla, director de Estrategia del Ministerio de Turismo de República Dominicana; Aida Virginia Martínez, directora de la Oficina de Promoción Turística de RD en Puerto Rico; Estela Coiscou, directora comercial del Hotel Kimpton Las Mercedes; y Ada Mabel Rivera, principal oficial de ventas y mercadeo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, entre otros.

Con esta iniciativa, ambas plataformas reafirman su compromiso de seguir promoviendo la creatividad caribeña, consolidando al Bridal Fashion Week como una vitrina internacional que celebra la unión entre moda, amor y destino.