Silvia y Constanza: el poder creativo detrás del Latin American Fashion Awards.

Hoy más que nunca la moda latinoamericana vive un momento histórico, ¿será porque los diseñadores abrazan más su identidad, su historia?

Lo cierto es que lo que alguna vez fue inspiración exótica para las grandes capitales, hoy se consolida como una fuerza global con identidad propia.

Lo más valioso es que hay grandes seres humanos que por amor al arte, por la fe que ponen en los nuevos talentos deciden crear plataformas para exponerlos y darle visibilidad.

Detrás de esa revolución cultural están Silvia Argüello, cofundadora y directora creativa de los Latin American Fashion Awards y Constanza Etro, dos mentes creativas, poderosas detrás de este evento que ha puesto a Latinoamérica en el centro del mapa de la moda internacional.

“La moda es una forma de expresión y de reinvención, identidad y libertad”, afirma con convicción Silvia Argüello.

Para Argüello, la moda no es solo estética: es también una herramienta de transformación social. “Refleja nuestra historia, nuestros valores y nuestro poder de transformarnos. En el caso de Latinoamérica, es además una voz colectiva que celebra nuestras raíces y hoy está conquistando al mundo”.

Su historia personal encarna ese mismo espíritu. De origen latino, Silvia inició su carrera en París, donde trabajó junto a Emanuel Ungaro y Giambattista Valli, dos nombres esenciales de la alta costura. Más tarde, en Milán, lanzó su propia firma, Rosa Clandestino, y consolidó una carrera marcada por la búsqueda de una belleza con propósito. “Creo en el poder de la educación, el arte y la moda como motores de cambio”, confiesa.

Una visión compartida

La idea de crear los Latin American Fashion Awards, junto a Constanza Etro, nació de una necesidad urgente: darle a la región un espacio propio dentro del calendario internacional. “Compartimos la misma visión y los mismos valores. Queríamos una plataforma global para visibilizar el talento latinoamericano y mostrarle al mundo que somos una potencia creativa”, Contanza Etro.

Lo que comenzó como un sueño se convirtió en un movimiento. En su primera edición, celebrada en República Dominicana, los premios alcanzaron más de 3.3 mil millones en audiencia mediática global, y lograron lo que parecía imposible: unir bajo un mismo escenario a diseñadores, modelos y creativos de más de 25 países latinoamericanos.

“Más allá de los números, lo más importante ha sido el impacto humano”, comenta Silvia. “Ver cómo los diseñadores y creativos transformaron sus carreras, cómo se generó un sentimiento de orgullo colectivo. Eso es lo que realmente nos mueve”.

Un momento inolvidable

El momento más significativo para Silvia fue ver el anfiteatro de Altos de Chavón repleto de personalidades de la moda mundial: Haider Ackermann, Nina García, Anna Dello Russo, Kean Etro, Carmen Busquets, y las editoras de Vogue México y Brasil, entre muchos otros. “Fue una noche que demostró que la moda latinoamericana ya está a la altura del mundo”, recuerda.

Y esa noche tuvo acento dominicano. Raúl López, de LUAR, ganó como Marca del Año; Hiandra Martínez fue elegida Modelo del Año; y Lineisy Montero, reconocida como Estrella Local. “Ver a los dominicanos triunfar entre los mejores fue un momento de orgullo absoluto”, dice con emoción.

Para Argüello, la moda latina se distingue por su autenticidad, un valor que nace de la diversidad cultural y la resiliencia de su gente. “Nuestra moda arde con voz propia. Tiene alma, color, historia y una energía contagiosa que resuena en todo el mundo”.

No obstante, posicionar un evento de esta magnitud en el calendario global no ha sido fácil. “El mayor reto ha sido alcanzar el presupuesto necesario y coordinar la logística internacional en una región que no siempre cuenta con los recursos de las grandes capitales”, reconoce. Sin embargo, destaca el papel crucial de los aliados que han hecho posible el sueño: Kah Kow, Alyon, Casa de Campo Resort & Villas, Banco Popular, Grupo Puntacana, Barceló, Brugal, Visa y Don Julio 1942, entre otros.

“Gracias al espíritu colaborativo y al orgullo compartido, demostramos que Latinoamérica puede producir un evento de nivel mundial”, añade.

Con visión y firmeza, Silvia Argüello tiene claro el camino: “Queremos que los Latin American Fashion Awards se conviertan en un legado de oportunidades, orgullo y unión. Que las nuevas generaciones comprendan que su herencia cultural no solo es valiosa, sino su mayor fortaleza”.

Su mensaje al mundo es tan contundente como inspirador:

“El futuro de la moda también se define en español y en portugués. Somos tendencia, una fuerza cultural permanente. Nuestra diversidad es lo que nos hace universales”.