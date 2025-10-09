Zunilda Gutiérrez presenta 'Boca del Toro' en RD Fashion Week 2025

En el marco del RD Fashion Week 2025, la diseñadora panameña Zunilda Gutiérrez presentó su más reciente colección titulada “Boca del Toro”, una oda a la belleza natural, la vitalidad y el equilibrio que caracterizan a la isla panameña del mismo nombre.

Inspirada en la rana roja (Red Frog) —símbolo de energía, transformación y conexión con la tierra—, la propuesta celebra la biodiversidad del Caribe y el poder creativo que surge cuando la moda se alinea con la naturaleza.

Zunilda Gutierrez

Con un 70 % de fibras naturales y un trabajo minucioso de confección artesanal, “Boca del Toro” se erige como un manifiesto de moda sostenible. Las siluetas fluidas, los tejidos orgánicos y las texturas vivas transmiten una sensación de frescura tropical, mientras los tonos verdes, rojizos y arena evocan los paisajes húmedos y exuberantes de la región.

Cada prenda es una invitación a reconectar con lo esencial. Gutiérrez reafirma, una vez más, su compromiso con un diseño que une estética, propósito y conciencia ambiental, demostrando que la moda puede ser un puente entre la creatividad humana y la armonía natural.