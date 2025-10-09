Zuleika Viera introduce por primera vez en el Caribe la línea Toty de Sofía Vergara

La reconocida maquilladora dominicana radicada en Nueva York, Zuleika Viera, anuncia con orgullo la llegada de la prestigiosa línea de belleza Toty by Sofía Vergara, desarrollada en colaboración con Cantabria Labs, que será utilizada oficialmente en el backstage de RD Fashion Week 2025. Esta presentación marca la primera aparición de Toty en un evento de moda del Caribe, consolidando a República Dominicana como punto de referencia en la escena beauty regional.

Toty, pronunciado 'to-tee', nació del deseo de Sofía Vergara de crear una marca que combinara protección solar avanzada y maquillaje con beneficios dermatológicos reales, especialmente pensada para todo tipo de tonos de piel. Sus fórmulas, diseñadas con respaldo científico, ofrecen protección sin dejar el temido cast blanco, manteniendo la naturalidad y el brillo saludable característico de la piel latina.

“Estoy emocionada de presentar Toty en mi tierra. Esta línea entiende que la protección solar y el maquillaje no tienen que competir: pueden coexistir. Elegimos Toty porque sus fórmulas realmente elevan la piel, le dan ese brillo elegante y natural que queremos ver en RD Fashion Week, pero sobre todo, protección real”, expresó Zuleika Viera.

Durante el evento, el equipo de maquillaje liderado por Viera empleará los productos insignia de Toty para lograr pieles radiantes, frescas y protegidas bajo las luces y el ritmo intenso del backstage. Entre ellos destacan:

Ilumina Mineral Glow SPF 50+, híbrido entre maquillaje y protector solar que aporta luminosidad instantánea y defensa frente a rayos UVA, UVB y luz azul.

Ilumina Creamy Compact Foundation SPF 50+, base compacta de cobertura media que ofrece un acabado natural con protección solar.

Ilumina CC Cream SPF 50+, ligera y correctora, ideal para unificar el tono de la piel.

Solaria Mineral SPF 50+, protector mineral que prepara la piel antes del maquillaje.

Now & Forever Glow Set, dúo que combina el Ilumina Mineral Glow con el sérum Transforma AHA, perfecto para mantener la piel luminosa y uniforme día y noche.

“Gracias a estas fórmulas, el backstage podrá recrear esas pieles saludables, luminosas y definidas que tanto se ven en las pasarelas internacionales, mientras se cuida la integridad cutánea bajo luces, calor y constantes retoques”, añadió Viera.

Con esta colaboración, Zuleika Viera no solo eleva el estándar del maquillaje profesional en República Dominicana, sino que también impulsa la conversación sobre belleza consciente y cuidado de la piel dentro de la moda.

La presencia de Toty en RD Fashion Week representa un paso significativo hacia la integración de marcas con propósito en los eventos de belleza más importantes del Caribe.