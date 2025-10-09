La diseñadora Lorena Saravia ya tiene una colaboración con H&M

La reconocida diseñadora mexicana Lorena Saravia se une a H&M para presentar una colaboración exclusiva que celebra la identidad femenina a través de una mirada moderna y profundamente arraigada en la cultura mexicana. La colección, disponible a partir del 16 de octubre, fusiona la elegancia relajada y el espíritu empoderador que distinguen el ADN creativo de Saravia.

Desde el lanzamiento de su marca en 2010, Lorena Saravia ha construido una estética inconfundible: minimalista, refinada y fiel a sus raíces. Su propuesta honra la tradición artesanal del país al colaborar con comunidades locales, reinterpretando la herencia cultural mexicana en prendas contemporáneas cargadas de fuerza femenina.

Inspirada en las mujeres que marcaron su vida —y en figuras icónicas como Frida Kahlo y María Félix—, la diseñadora rinde homenaje a generaciones de mujeres creativas, decididas e independientes que han dejado huella en la historia.

H&M - Lorena Saravia

“Vengo de una familia grande, predominantemente femenina, donde cada generación busca empoderar a la siguiente. Las mujeres somos multidimensionales: profesionales, fuertes, con una magia especial. Espero que cada una que vista esta colección se sienta inspirada y empoderada”, expresó Lorena Saravia.

Fiel a su filosofía, la colección refleja una conexión con la tierra y la autenticidad de los materiales naturales. Predominan los lino, algodones y mezclillas en acabados lavados y desgastados, junto a una paleta de tonos neutros y terrosos inspirados en los paisajes del desierto mexicano. Las siluetas —sofisticadas pero funcionales— permiten que cada prenda fluya con libertad y elegancia.

La propuesta incluye ropa de mujer y una selección de accesorios, que combinan lo artesanal con lo contemporáneo.

“Lo que más admiro de Lorena es cómo aprovecha su herencia y la artesanía mexicana para crear algo fresco y auténtico. Hay una conexión hermosa con la tierra, combinada con elegancia contemporánea. Aunque la colección es pequeña, las piezas son increíblemente versátiles”, señaló Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M.

Entre los estilos destacados, se incluyen siluetas de noche como un vestido de satín y chiffon negro con espalda descubierta, un top halter asimétrico y una falda drapeada con fajín largo, además de prendas más relajadas como suéteres, camisetas y piezas bordadas con el icónico logo de la diseñadora.

Los accesorios cuentan historias personales: los pendientes de león inspirados en una joya heredada de su abuela, botas vaqueras de gamuza y cinturones con aires gauchos completan una colección que equilibra carácter y sensibilidad.

Con esta colaboración, H&M reafirma su compromiso con la diversidad creativa global y con el reconocimiento del talento latinoamericano, celebrando una nueva visión de la feminidad: fuerte, libre y profundamente contemporánea.