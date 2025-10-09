CIMA by Cindy Martínez debuta en el RD Fashion Week con 'Latido Ancestral'

La diseñadora Cindy Martínez hizo su debut en el RD Fashion Week 2025 con su firma CIMA by Cindy Martínez, presentando “Latido Ancestral”, una colección de joyería artesanal que celebra la feminidad, la memoria ancestral y la riqueza cultural del Caribe.

Entre luces cálidas y aplausos, desfilaron 20 piezas únicas, 19 femeninas y una masculina, que capturaron la esencia de un Caribe místico y poderoso, donde el arte y la identidad se entrelazan con maestría.

CIMA

Cada joya, concebida como una extensión del cuerpo y del alma, refleja un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo. “Latido Ancestral” reúne collares, anillos, chokers, brazaletes y piezas esculturales como un pectoral, un corsé artesanal y un brasier de cuerno, que se convirtieron en verdaderos manifiestos de arte sobre la pasarela.

CIMA

La colección toma vida a partir de materiales autóctonos y nobles: cuerno de res, ámbar, larimar, perlas, ojo de tigre, jade verde y blanco, lluvia de oro, lluvia de plata y nácar. Cada pieza, elaborada completamente a mano, evoca la espiritualidad, la fuerza y la elegancia natural que caracterizan la esencia dominicana.

CIMAFREDERICHPHOTO

“Este debut no es solo un sueño cumplido, es un manifiesto de lo que somos como cultura: fuerza, resistencia y elegancia”, expresó emocionada la diseñadora tras el desfile.

CIMAFREDERICHPHOTO

CIMA

Con 'Latido Ancestral', CIMA by Cindy Martínez reafirma el valor del oficio artesanal como vehículo de identidad y empoderamiento, proyectando la creatividad dominicana hacia nuevos horizontes en la moda contemporánea.