RDFW
Michelle Reynoso conquista la pasarela con “Safari” en RD Fashion Week 2025
La diseñadora Michelle Reynoso presentó en la pasarela de RD Fashion Week 2025 su reciente colección, “Safari”, una propuesta que celebra la fuerza indomable de los felinos.
Inspirada en el poder y la elegancia de los grandes felinos, “Safari” evoca su movimiento fluido, su carácter dominante y su conexión innata con la libertad.
Cada prenda encarna esa energía a través de estampados que recuerdan pieles exóticas, siluetas orgánicas y detalles precisos que revelan tanto la fuerza como la sutileza del reino animal.
La paleta cromática recorre los tonos tierra, verdes intensos, ocres y negros profundos, con acentos dorados que reflejan la luz del sol en la sabana africana. En escena desfilaron trajes envolventes, chaquetas estructuradas y vestidos etéreos, elaborados en materiales de alta calidad y bajo un enfoque sostenible, sello distintivo de la diseñadora.
“Con Safari quise rendir homenaje a los felinos, porque representan no solo poder, sino también libertad y belleza. Esta colección es una invitación a que cada persona que la lleve se sienta segura, fuerte y elegante, como un animal en su hábitat natural”, expresó Michelle Reynoso al concluir su desfile.