Durante la décimo sexta edición de RD Fashion Week, el diseñador puertorriqueño Jaer Cabán presentó: 'The Masterpiece', una colección que difumina los límites entre la moda y el arte visual.

“The Masterpiece”: la colección de Jaer Cabán que transforma la moda en arte en RD Fashion Week 2025

La pasarela se convirtió en un escenario de expresión creativa, donde textura, color y forma se unieron para narrar la evolución del proceso artístico.

Con esta propuesta, Cabán celebra la magia de la creación, rindiendo homenaje no solo a la obra terminada, sino también al recorrido emocional, técnico y estético que le da vida. 'The Masterpiece' parte de una premisa clara: el arte no está únicamente en el resultado, sino en el proceso que lo construye, en cada trazo, cada puntada y cada emoción que lo impulsa.

Cada pieza presentada fue concebida como una experiencia sensorial y simbólica, transformando el desfile en una galería viva. Prendas que funcionan como lienzos y esculturas, reflejando la sensibilidad del artista y el poder de la moda como medio de expresión.

Con una trayectoria reconocida en la escena caribeña e internacional, Jaer Cabán ha consolidado un lenguaje propio, caracterizado por la sofisticación, la experimentación y un profundo arraigo cultural. Su participación en RD Fashion Week 2025 reafirma los lazos creativos entre Puerto Rico y República Dominicana, y celebra el talento caribeño que continúa proyectándose con fuerza en las pasarelas globales.