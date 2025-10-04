La moda latinoamericana vuelve a brillar en el corazón del Caribe. Los Latin American Fashion Awards regresan a República Dominicana para su segunda edición, del 6 al 9 de noviembre de 2025, consolidando al país como epicentro de la moda latina a nivel internacional.

Regresan a República Dominicana los esperados Latin American Fashion Awards

Fundados por las visionarias Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, estos premios nacieron con una misión clara: dar voz, visibilidad y oportunidades a todos los creativos latinos sin importar su origen, trayectoria o disciplina. Por eso, las 14 categorías abrieron convocatorias de manera libre y gratuita, reafirmando un compromiso con la inclusión y la diversidad que ha marcado un antes y un después en la industria.

Por segunda vez, Casa de Campo Resort & Villas será el escenario de esta celebración sin igual. Durante cuatro días, el país vibrará con desfiles, encuentros y una gala inolvidable en el icónico Anfiteatro Altos de Chavón, que se iluminará para recibir a celebridades, líderes globales de la moda, jurados internacionales, prensa, influencers y creativos de todo el mundo.

Será un homenaje a la herencia cultural de Latinoamérica y a su capacidad transformadora en la industria global. Un encuentro donde el orgullo latino se viste de gala y donde República Dominicana brilla como símbolo de hospitalidad, creatividad y talento.

Una primera edición que hizo historia

La edición inaugural ya dejó huella: más de 25 países participantes, un alcance mediático global de 3.3 billones y un impacto directo que consolidó a República Dominicana como destino de moda internacional. Pero, más allá de las cifras, lo verdaderamente trascendental ha sido el impulso que recibieron los creativos latinos y el sentimiento de orgullo colectivo que encendió a toda una región.

Los premios no solo reconocen trayectorias, también abren caminos, transforman carreras y amplifican la voz de los latinos en la conversación global de la moda.

Una edición que promete aún más

El interés para esta segunda edición se ha multiplicado, elevando el nivel de los finalistas y de las personalidades invitadas. Aunque la lista completa aún es un secreto, ya se ha confirmado la presencia de Becky G y Elena Rose, quienes traerán su energía al escenario, y un desfile de estrellas de la moda y la música como Nina García, Anna Dello Russo, Karla Martínez, Valentina Ferrer, Belinda, Danny Ocean, Laura Tobón, Livia Nunes, entre muchos más.

Entre los finalistas, el talento dominicano se hace sentir con fuerza: Raúl López, Renell Medrano, Juanel Hernández, Lineisy Montero, Le Blanc Studios y Dwarmis, además de grandes nombres regionales como Farm Rio, Willy Chavarria, Campillo y Agua Bendita. El arte contemporáneo también será protagonista con el regreso de Studio Lenca, la participación de la artista dominicana Raquel Paiewonsky y la colaboración con Marchanta de Raylin Díaz.

Los Latin American Fashion Awards son más que una ceremonia: son un movimiento que une culturas, disciplinas y generaciones bajo un mismo mensaje: la moda latina es fuerza, identidad y futuro.

“Queremos que la moda latina no solo sea celebrada, sino reconocida como la fuerza creativa que está dando forma al futuro de la industria”. – Constanza Cavalli Etro & Silvia Argüello

Este noviembre, el mundo volverá a mirar a República Dominicana, donde los Latin American Fashion Awards celebrarán con alegría, orgullo y visión de futuro a quienes están escribiendo la nueva historia de la moda global.