Rafael Rivero inauguró RD Fashion Week 2025 con su colección “Alta Moda 26”

Rafael Rivero presentó su más reciente propuesta: “Alta Moda 26”, en un desfile celebrado en el Marriott Piantini de Santo Domingo.

La colección reafirmó la identidad creativa del diseñador, con piezas que fusionaron la influencia del art déco, el mundo animal, la arquitectura y el arte exótico, transformados en esculturas textiles cargadas de movimiento y sofisticación.

Cada diseño fue concebido como una obra de arte, fruto de más de 200 horas de confección artesanal, en las que se utilizaron materiales de alta gama como tafetán, chiffón, plumas y mallas, otorgando texturas ricas y un aura escénica a la pasarela.

“El término alta moda fuera de París suele emplearse para describir la haute couture, aunque el concepto pertenece en exclusiva a la capital francesa”, explicó Rivero. “Mi propuesta se inspira en ese estándar de excelencia”, puntualizó.

Con “Alta Moda 26”, Rafael Rivero consolidó su estilo inconfundible y dio inicio a una semana que promete ser un escaparate de creatividad, talento y evolución para la industria de la moda en República Dominicana.