La pasarela de RD Fashion Week 2025 se convirtió en un homenaje al alma del trópico con “Caribe”, la más reciente colección del diseñador dominicano Felipe de León. Su propuesta invitó al público a un recorrido sensorial por la identidad caribeña, entrelazando tradición, memoria y modernidad.

Felipe de León celebra la esencia del Caribe en RD Fashion Week 2025

Felipe de León celebra la esencia del Caribe en RD Fashion Week 2025

Felipe de León celebra la esencia del Caribe en RD Fashion Week 2025

Con 25 piezas únicas, De León exploró una paleta de tonos verdes, beige y marrones, inspirada en la naturaleza y la calidez de la región. Las texturas artesanales, las siluetas fluidas y los detalles de sastrería construyeron un diálogo entre la elegancia contemporánea y la autenticidad tropical. Cada diseño rindió tributo a Fausto Miranda, mentor y sastre del diseñador, cuya influencia impregnó el espíritu de la colección.

Felipe de León celebra la esencia del Caribe en RD Fashion Week 2025

Felipe de León celebra la esencia del Caribe en RD Fashion Week 2025

El desfile trascendió la moda para convertirse en una experiencia artística. La dirección de estilismo de Starlin de Holma, junto con la iluminación y la ambientación sonora, potenció la narrativa visual del espectáculo. Cada paso sobre la pasarela reveló el movimiento orgánico de las prendas y la fuerza poética de su inspiración.

Felipe de León celebra la esencia del Caribe en RD Fashion Week 2025

“Caribe es más que una colección; es mi regreso a la tierra que me formó como creador. Cada look refleja mis raíces, mi historia y mi amor por la moda dominicana”, expresó De León al finalizar su presentación.

Felipe de León celebra la esencia del Caribe en RD Fashion Week 2025

Felipe de León celebra la esencia del Caribe en RD Fashion Week 2025

La velada, respaldada por Tecnomed Caribbean, El Platanal Restaurante, Bayamón Medical Plaza, Sandy Vizcaíno, Airbnb La Casita de Yacky, Restaurante Con Recao y Esmeralda Express Laundry, reunió a figuras destacadas del sector moda y a aliados que apuestan por el talento local.

Con “Caribe”, Felipe de León reafirma su visión de la moda como vehículo de identidad y orgullo cultural, proyectando el diseño dominicano hacia una dimensión más emocional y universal. Su colección no solo vistió la pasarela: contó una historia que resonó con el espíritu del Caribe.