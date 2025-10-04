'Cápsula Rosa Pádel Edition': moda y deporte unidos por una causa solidaria

Con una fusión de estilo, deporte y solidaridad, quedó inaugurada la cuarta edición de Cápsula Rosa, un proyecto de moda que este año se expandió al ámbito deportivo con la celebración de un torneo de pádel en las instalaciones de Grove Pádel Club, organizado por ProSport Events.

La apertura estuvo a cargo de Ichanell Rodríguez, presidenta de la Fundación Oncoserv, quien agradeció el apoyo constante a lo largo de estos cuatro años. Por su parte, Paola Rojas, presidenta de ProSport Events, destacó la relevancia de esta alianza que une moda y deporte con un propósito social.

La velada continuó con la pasarela de la Colección Cápsula Rosa, que reunió el talento de reconocidos diseñadores como Leonel Lirio, Rafael Rivero, Sinead Facelli, MCK Menswear, Maylé Vásquez, Manuel Febrillet y Cecilia Svoboda.

Además, el público disfrutó de las propuestas de Päla by Paola Rojas, Nina Vázquez, Diana Gissel, Milée Collection, Yenny Vázquez y Glivox, bajo la producción del experimentado Sócrates McKinney, enriqueciendo la noche con creatividad y diversidad.

El torneo de pádel continuará desarrollándose hasta el 5 de octubre, consolidándose como una plataforma que impulsa tanto el deporte como la moda con impacto social. Entre los jugadores internacionales y locales que participan destacan Juan Martín Cesca (Argentina), Miguel Vita (España), Juan Tomás Mejía (RD), Juan Rodríguez (España), Chandra Capozzi (RD) y Laura Archiniegas (Colombia).

La realización de “Cápsula Rosa Pádel Edition” ha sido posible gracias al respaldo de importantes aliados y patrocinadores como Banreservas, Voluntariado Banreservas, Sean Dominicana, Oscar Renta Negrón, ARS Abel González, Leterago, BABE Laboratorios, Refidomsa, Macrotech, Sued & Fargesa, LAM, Laboratorios Amadita, BMW, Banco Popular, Grupo Brigas, Maybelline, Todo Pala, Cadopharma, Jergens, Visa y Hotel Kimpton Las Mercedes, entre otros.

Con esta edición, Cápsula Rosa reafirma su compromiso de transformar la moda y el deporte en vehículos de esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan.