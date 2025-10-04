RD Fashion Week
'Cala JCL 2026', la nueva propuesta de José Cristian Lagares en RD Fashion Week 2025
- Moda, arte y emoción se fusionan en una experiencia inmersiva inspirada en la serenidad mediterránea.
En el marco de RD Fashion Week 2025, el diseñador dominicano José Cristian Lagares presentó su colección, Cala JCL 2026.
"Es una propuesta que captura la calma del Mediterráneo y la esencia de la libertad", explica.
"Inspirada en la espiritualidad y el paisaje de Ibiza, la colección invita a un viaje sensorial donde la moda se convierte en una extensión del alma: una búsqueda de autenticidad, equilibrio y conexión con la naturaleza".
Tonos camel, mocha y khaki se entrelazan con acentos mint, jade y sodalite, creando una paleta que evoca la calidez de la tierra y la frescura del mar. Los cortes fluidos y las texturas etéreas refuerzan la sensación de ligereza y plenitud que define el espíritu de la propuesta.
Entre los elementos más destacados de la colección:
• Tejidos ligeros y naturales, pensados para el movimiento y la fluidez.
• Diseños unisex y versátiles, adaptables a diferentes siluetas y géneros.
• Paleta cromática equilibrada, que transmite calma, armonía y conexión con lo esencial.