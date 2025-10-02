Allure por Melkis Díaz se presenta en la apertura del RD Fashion Week 2025

En la jornada inaugural de la décimo sexta edición del RD Fashion Week, la diseñadora Melkis Díaz presentó Allure, su más reciente colección. La propuesta explora la elegancia y el carácter de la mujer contemporánea a través de una selección de materiales y siluetas pensadas para resaltar la feminidad.

La colección integra encajes bordados, mikados estructurados, brocados de inspiración clásica y chifones de caída ligera. La paleta cromática transita desde tonos claros como blancos, nudes y rosados suaves, hasta gamas más intensas como dorados, plateados, rojo vino y negro.

Las piezas apuestan por cortes fluidos y detalles de confección que equilibran sobriedad y sensualidad. Según la diseñadora, Allure busca transmitir confianza y versatilidad, reflejando diferentes facetas de la mujer.

El desfile de apertura dio inicio a cuatro días de presentaciones en el Hotel Marriott Piantini, donde diseñadores nacionales e internacionales mostrarán sus propuestas dentro del calendario oficial del RD Fashion Week 2025.