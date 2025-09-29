Sócrates McKinney, reconocido como Embajador de Destino en los EPICA Awards en Querétaro, México

El productor de eventos de moda y promotor del turismo dominicano, Sócrates McKinney, fue distinguido con el galardón “Embajador de Destino” durante la ceremonia de los EPICA Awards, celebrados en el marco del Congreso de Bodas Lat, el evento más relevante de bodas de destino y turismo de romance en Latinoamérica.

La premiación tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Querétaro, donde McKinney compartió nominación con Lucy Ferreira (México) y Ana Matilde Trujillo (Colombia). La distinción le fue otorgada en reconocimiento a su constante labor en la promoción internacional de la República Dominicana como un destino de bodas, moda y experiencias culturales únicas en el Caribe.

Mary Pily López, Sócrates McKinney y Mirta Sánchez

Con más de 25 años de trayectoria, McKinney ha sido pionero en proyectar a la República Dominicana en escenarios internacionales, impulsando plataformas de gran alcance como la República Dominicana Bridal Week, considerada la feria de bodas más importante del Caribe, además de producir y dirigir eventos que han posicionado al país como referente de excelencia y creatividad en la región.

Al recibir el reconocimiento, expresó:

“Gracias a la IADWP y ÉPICA por este galardón que no sólo celebra mi labor, sino también reconoce el gran potencial de la República Dominicana como destino de bodas y turismo de lujo. Ser Embajador de Destino reafirma mi compromiso de continuar mostrando al mundo la belleza, el talento y la hospitalidad de nuestro país”.

Los EPICA Awards, organizados por la revista Épica, órgano editorial de la International Association of Destination Wedding Professionals (IADWP), reúnen a líderes de la industria de bodas y turismo internacional para destacar a profesionales y destinos que impactan de forma positiva en la promoción global de experiencias nupciales.

Este reconocimiento consolida a Sócrates McKinney no solo como el Gurú de la Moda Dominicana, sino también como un embajador cultural y turístico del Gran Caribe, cuya visión y trabajo elevan el perfil de la República Dominicana en el mapa mundial de bodas y eventos.

Sobre la IADWP

La International Association of Destination Wedding Professionals (IADWP) es la principal organización mundial dedicada a conectar, capacitar y dar visibilidad a los profesionales de la industria de bodas de destino. Con presencia en más de 30 países, promueve el intercambio de conocimientos, la creación de alianzas estratégicas y la proyección internacional de destinos y expertos, posicionándose como un referente global en la organización de eventos nupciales y experiencias de lujo.