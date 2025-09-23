Oriana Lucas presenta SOLEA Bridal Edition 2025

La diseñadora dominicana Oriana Lucas presenta su más reciente propuesta nupcial: SOLEA – Colección Bridal 2025, una oda al sol y a los nuevos comienzos que rinde homenaje a la novia contemporánea.

Solea, nueva propuesta de Oriana Lucas

Fiel a su sello de autenticidad y sensibilidad artística, Lucas da vida a una novia que irradia luz, libertad y amor absoluto. Una mujer que no teme ser divertida y atrevida, que escapa de los moldes convencionales pero que, al mismo tiempo, honra la esencia de lo romántico.

Cada vestido de SOLEA se convierte en un viaje entre lo etéreo y lo terrenal. La diseñadora recurre una vez más a tejidos con historia —bordados artesanales, encajes, linos, perlas, organza, malla, tapicerías e incluso cortinas— materiales cargados de memoria que cobran nueva vida en piezas únicas llenas de autenticidad.

“Con Solea quise rescatar la belleza de lo imperfecto y lo eterno. Son vestidos que cuentan historias, que hablan de raíces, pero también de la magia de los nuevos comienzos bajo la complicidad del sol”, explica Oriana Lucas sobre su inspiración.

La colección se caracteriza por su diversidad de siluetas y detalles que dialogan con distintas personalidades: desde la novia romántica y soñadora, hasta la mujer libre, sofisticada y natural que elige casarse en escenarios rodeados de historia, luz y naturaleza.

Más que una propuesta bridal, SOLEA es un acto de amor hacia la memoria, la vitalidad y la autenticidad. Una invitación a celebrar el amor en todas sus formas, iluminado siempre por la fuerza del sol.