Fundación Oncoserv y Pro Sport Events presentan 'Cápsula Rosa Pádel Edition' 2025

El Grove Pádel Club se teñirá de rosa para recibir la cuarta entrega de “Cápsula Rosa Pádel Edition”, una iniciativa de la Fundación Oncoserv junto a Pro Sport Events que une moda, deporte y solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama.

Rafael Rivero y Leonel Lirio

El evento se desarrollará en dos grandes momentos: el desfile de moda “Cápsula Rosa”, el 30 de septiembre, y el torneo de pádel, del 1 al 5 de octubre, en las instalaciones del Grove Pádel Club. Más allá de la pasarela y la competencia, esta edición busca recaudar fondos para apoyar a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama mediante los programas de ayuda de la fundación.

Diana de Morla y María Isabel Vélez

El desfile de este año contará con la dirección artística de Sócrates McKinney y la participación de destacados diseñadores dominicanos como Sinead Fachelli, Cecilia Svoboda, Rafael Rivero, Maylé Vásquez, Manuel Febrillet, Leonel Lirio y Paola Rojas, quienes presentarán creaciones exclusivas bajo el sello “Cápsula Rosa”.

María Eugenia Mera, Eileen Ho, Anny Abate y Cecilia Svoboda

Este proyecto, nacido en 2022 del sueño de Ichanell Rodríguez, presidenta de la Fundación Oncoserv, combina la pasión por la moda con la misión de tender una mano amiga a las pacientes que enfrentan esta enfermedad sin contar con los recursos para sus tratamientos.

“Cada punto cuenta cuando se juega por la vida. Apostamos al rol de la prevención, detección temprana, acompañamiento y mejora de la calidad de vida de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama”, expresó Rodríguez.

El deporte como símbolo de unión

Durante cinco días, el torneo de pádel reunirá a jugadores de todo el país en nueve categorías (A, B, C+, C- y D, tanto masculino como femenino), con la participación de más de 176 parejas inscritas. En total se entregarán 36 trofeos y premios, consolidando este encuentro como uno de los más importantes de la región.

“Este año hemos elegido el pádel como protagonista porque entendemos que el deporte es una poderosa herramienta de cambio social. Refleja valores como disciplina, trabajo en equipo, bienestar físico y comunidad, que son también parte de nuestra misión”, puntualizó Rodríguez.

Además de la moda y el deporte, la agenda incluirá el Cápsula Rosa Market, con stands de marcas aliadas, rifas, activaciones especiales, experiencias gastronómicas, música y entretenimiento para toda la familia, así como la venta de artículos oficiales del evento.

La Fundación Oncoserv reafirma así su compromiso con la prevención y la educación, promoviendo chequeos médicos, campañas de concientización y jornadas gratuitas, mientras acompaña a pacientes y familiares en los ámbitos psicológico, social y económico.

Este proyecto es posible gracias al respaldo de sus patrocinadores y aliados estratégicos: Banreservas, Voluntariado Banreservas, Sean Dominicana, Oscar Renta Negrón, ARS Abel González, Leterago, BABE Laboratorios, Refidomsa, Macrotech, Sued & Fargesa, LAM, Laboratorios Amadita, BMW, Banco Popular, Grupo Brigas, Maybelline, Todo Pala, Cadopharma, Jergens, Visa, Hotel Kimpton y Las Mercedes.

Sobre Fundación Oncoserv

Oncoserv, Centro de Tratamiento Oncológico, inició operaciones en Santiago en 2007. Al año siguiente, nació la Fundación Oncoserv, con el propósito de brindar apoyo integral a pacientes con cáncer en todo el país. Su labor incluye acompañamiento psicológico, social y económico, así como programas de detección temprana y prevención, consolidándose como un faro de esperanza para miles de familias dominicanas.