Durango Fashion Week dice presente en NYFW 2025 con la diseñadora Dariela Castilla

La plataforma oficial de la moda del norte del país, Durango Fashion Week (DUF Week), vuelve a conquistar la pasarela internacional más importante: New York Fashion Week Primavera/Verano 2025, que se celebra del 12 al 16 de septiembre en la capital de la moda.

Por cuarto año consecutivo, el talento duranguense forma parte de este escenario gracias a la alianza estratégica con la Federación de Diseñadores Latinoamericanos (FDLA), presidida por Albania Rosario, quien además funge como presidenta honoraria de Durango Fashion Week.

Durango Fashion Week

En esta ocasión, Durango estará representado por la diseñadora Dariela Castilla, egresada de CEDIM School of Design, quien se ganó este lugar tras su destacada participación en la edición 2024 de DUF Week. Su historia con la FDLA comenzó en el backstage, donde colaboró como voluntaria en desfiles de Emmanuel Cabrera (Gente Fina, Durango) y Mich Román (Mimichmo, República Dominicana). Hoy, aquella experiencia se transforma en su debut oficial como diseñadora en la pasarela de NYFW, un sueño que se concreta en el epicentro de la moda mundial.

La joven creadora contará con el respaldo de la marca mexicana Free The Rabbit, patrocinador principal que la acompaña en este gran paso internacional.

Los fundadores de Durango Fashion Week, Grecia Reyes Santander y Jack Ramos, reiteraron su compromiso de impulsar el talento emergente, así como su agradecimiento a Albania Rosario por abrir caminos para los creativos duranguenses en escenarios internacionales.

Durango Fashion Week, con sede en la capital homónima declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se ha consolidado como la plataforma oficial de la moda del norte de México, reuniendo a diseñadores, artistas y creativos con el objetivo de promover tanto la industria de la moda como el turismo cultural de la región.

El desfile de Dariela Castilla tendrá lugar el 14 de septiembre a las 5:00 p.m. en Canoe Studios, en pleno corazón del Fashion District de Nueva York.

En esta edición de Fashion Designers of Latin America, Castilla compartirá cartel con figuras de renombre como Agatha Ruiz de la Prada, Giannina Azar, Carlos Pineda, Carlos Sierra, Tropical Metrópolis Kids, Manuel Febrillet, Idol José, Benito Fernández, Aleska Génesis y la Cápsula de Bogotá Fashion Week, entre otros.

A lo largo de los años, el talento de Durango ha brillado en NYFW con nombres como:

- Emmanuel Cabrera (Gente Fina)

- Daniel Salaises (Salaises Zamarripa)

- Mich Román y Lalo Estrada, quienes colaboraron con la icónica Agatha Ruiz de la Prada

Y, en la primera edición, las diseñadoras Connie Piña (Celestial) y Fernanda Barboza, orgullo de la ciudad.

Con esta nueva participación, Durango Fashion Week reafirma su papel como semillero de talentos que trascienden fronteras, colocando a Durango en el mapa internacional de la moda.