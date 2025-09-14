Remington inspira a liberar el estilo personal con conferencia de Reading Pantaleón

En el marco del evento Days to Shine, la marca de cuidado personal Remington presentó una inspiradora conferencia sobre imagen y estilo personal a cargo del reconocido estilista dominicano Reading Pantaleón.

La charla giró en torno al lema de la marca, “Libera tus versiones”, y brindó a los asistentes claves prácticas para expresar su autenticidad a través del estilo. Pantaleón compartió técnicas, consejos y reflexiones que motivaron a explorar la moda como una herramienta de empoderamiento y confianza.

“Cada persona guarda dentro de sí múltiples versiones, y todas son valiosas. La moda y el estilo son lenguajes que nos permiten mostrar al mundo quiénes somos”, expresó Pantaleón durante su intervención.

El encuentro también contó con la participación de Marcella Barrios, gerente regional de marketing de Spectrum Brands, quien resaltó la importancia de adaptar las tendencias a la esencia de cada consumidor:

“En Remington creemos en realzar la diversidad y en acompañar a las personas con productos que les faciliten expresar su mejor versión”, señaló.

De igual forma, Ivonne Cuesta, gerente de Spectrum Brands en República Dominicana, subrayó el valor de iniciativas como esta para estrechar la relación de la marca con el público:

La conferencia reunió a comunicadores, representantes de la prensa, figuras del arte y amantes de la moda, quienes se mostraron entusiasmados con las propuestas de estilo y las herramientas compartidas.

Con este encuentro, Remington reafirma su compromiso con la innovación, la cercanía con el consumidor y su misión de empoderar a cada persona a través del cuidado personal y la expresión auténtica de su imagen.