RD Bridal Week celebra 25 años de éxito y proyección internacional

La Ciudad Colonial se convirtió en el epicentro de la moda nupcial con la inauguración de RD Bridal Week 2025 (RDBW), en el marco de la celebración de su 25 aniversario. Este año, el evento dio un paso trascendental hacia la internacionalización, reafirmando la calidad de los diseñadores dominicanos y posicionando al país como un destino clave en el turismo de romance, con el objetivo de incrementar el 4% de visitantes que llegan por este segmento.

“Cumplir 25 años no ha sido fácil, pero hemos logrado consolidar esta plataforma como el espacio más importante de la moda nupcial en República Dominicana. Este año dimos el salto internacional con una alianza histórica junto a San Juan Moda y la participación especial de Puerto Rico”, expresó Sócrates McKinney, presidente de RDBW.

Turismo de romance y bodas de destino

Para McKinney, el propósito de esta edición es fortalecer el turismo de romance, uno de los segmentos de mayor crecimiento en el país. “El mercado de bodas de destino tiene un gran potencial, tanto en escenarios urbanos y de montaña como en nuestras playas, y representa una oportunidad única para seguir atrayendo visitantes”, puntualizó.

En la misma línea, Marta Amengual, general manager del Hotel Kimpton Las Mercedes, destacó que la Ciudad Colonial se consolida como el escenario ideal para bodas de ensueño y como plataforma para visibilizar las tendencias nupciales de las próximas temporadas.

Innovación y experiencias inmersivas

Entre las novedades de este año destaca el Salón Inmersivo, una experiencia sensorial 5G que transporta a los asistentes a tres conceptos de bodas dominicanas: playa, montaña y Ciudad Colonial. Este espacio, posible gracias al apoyo del Ministerio de Turismo y aliados como Inventivas, Light Group, Backpanels, Coolekos y Dauny Studio, promueve a República Dominicana como un destino ideal para bodas tanto locales como internacionales.

Otra propuesta innovadora fue el Honeymoon Market Place, un espacio diseñado para conectar a los futuros esposos con opciones de hospedaje y paquetes de luna de miel, así como el Coffee and Tequila Bar, con charlas, catas y experiencias a cargo de marcas como Bodas a la Moda, Blue Moon, Ron Siboney, Juan Valdez Café y Tequila Lunazul.

La agenda incluyó también el Bridal After Party, bajo la producción de Hiden y RS Entertainment, celebrado en la piscina del Kimpton Las Mercedes.

Pasarelas que cuentan historias

La pasarela de apertura estuvo a cargo de la maestra Giannina Azar, seguida de Gabriela Azar con su colección “Perlas del Mar” para Alvazar Atelier, inspirada en la elegancia atemporal del océano y el arte barroco. Le acompañaron diseñadores como Eclíptica, José Raúl, Leonardo Fifth Avenue, y Cordero Suria, quienes mostraron propuestas que van desde la novia clásica hasta la más vanguardista, y desde el traje de ceremonia hasta la moda masculina sofisticada.

El segundo día destacó con colecciones de José Jhan (“Capote”), Laura García Bridal (“Tierra Marfil”), Masculino Formal (“Havana”), The White Dress (“Bow Affairs”), La Novea (“Blooming”), Fancy Sinner (“Sacred Seduction”), Manuel Febrillet (“Caballero Eterno”), y Rafael Rivero (“Bridal 25”).

La clausura reunió nombres de peso como Arcadio Díaz, Melkis Díaz, Wilson Alcéquiez (“Hyperion”), Joel Reyes (“Sueños de Novia”), además del debut de MAU RD, una propuesta de moda infantil dominicana de Carolina Khoury.

Formación y tendencias globales

Además de los desfiles, la agenda académica incluyó dos Bridal Master Class: “Bodas de destino”, a cargo de Kitzia Morales, presidenta de la IADWP, y “Bodas de la India”, presentada por Laurah Luna, experta en experiencias sensoriales para ceremonias.

Un aniversario que trasciende fronteras

La edición 2025 de RD Bridal Week fue posible gracias al Hotel Kimpton Las Mercedes, MS Events, Arajet, Inventivas, Light Group, Vargas Catering, RS Entertainment, Maripily Events, Mase Flowers, Cake Studio, Cake Lover, Celio Rodríguez, Rossene Talentos, Crewup y United Brands.

Asimismo, contó con el respaldo de medios aliados como Revista A La Moda Novias, Revista Pandora, Abehla Bridal, Maid of Content y Wedding Box.

Con esta celebración de 25 años, RD Bridal Week reafirma su liderazgo como la plataforma más importante de moda nupcial del Caribe y Latinoamérica, proyectando a la República Dominicana hacia un futuro donde moda, turismo y romance se entrelazan para crear experiencias inolvidables.