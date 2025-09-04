El mundo de la moda está de luto tras la muerte del diseñador italiano Giorgio Armani, quien falleció este jueves 4 de septiembre de 2025 en Milán, a los 91 años de edad.

Su trabajo. dedicación y entrega lo permitió ser considerado uno de los grandes maestros de la elegancia contemporánea, Armani deja un legado que transformó para siempre la manera de concebir la moda masculina y femenina.

Nació en 1934 en Piacenza, Italia, inició estudios de medicina antes de descubrir su verdadera vocación en el diseño.

Tras sus primeros pasos como escaparatista en La Rinascente y su colaboración en la casa de moda de Nino Cerruti, fundó en 1975 su firma Giorgio Armani S.p.A., con la que alcanzó reconocimiento mundial.

El diseñador revolucionó el vestuario masculino con el icónico saco sin estructura, liberando al traje de rigideces y ofreciendo una silueta más natural y cómoda.

La moda despide a Giorgio Armani, creador de un legado atemporal”

Su estilo minimalista, de líneas limpias y sofisticadas, se convirtió en símbolo de distinción y poder en las décadas de 1980 y 1990, vistiendo a personalidades de la política, el cine y la música.

Leonardo DiCaprio vestido de Armani

Su salto definitivo a la cultura popular llegó con el cine: en 1980 vistió a Richard Gere en la película American Gigolo, un momento que marcó el inicio de su estrecha relación con Hollywood. Desde entonces, Armani fue responsable de la imagen de grandes estrellas en alfombras rojas y producciones audiovisuales, consolidándose como el “Re Giorgio”, título que lo acompañó hasta el final de sus días.

Gigoló americanoRichard Gere vestido de armani

Más allá de la moda, Armani creó un imperio diversificado que abarcó desde fragancias, accesorios y mobiliario hasta hoteles y restaurantes. Su firma, con más de 500 boutiques alrededor del mundo, mantuvo siempre la independencia, bajo la dirección creativa y ejecutiva del propio diseñador.

En junio de este año, Armani se ausentó por primera vez de un desfile de su marca durante la Semana de la Moda Masculina de Milán, un hecho que despertó preocupación sobre su salud.

El gobierno italiano y numerosas figuras de la industria han expresado sus condolencias, destacando su influencia en la proyección global del diseño italiano y su compromiso con una visión sobria y atemporal del lujo.

Una cámara ardiente será instalada este fin de semana en Milán, mientras que el funeral se celebrará en la intimidad familiar.

Con su partida, Giorgio Armani deja una huella imborrable en la historia del diseño y la cultura, al demostrar que la verdadera elegancia reside en la sencillez.