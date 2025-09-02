Venier Atelier presenta en Santo Domingo Moda con su colección 'Lumina & Sol'

La magia del Caribe se transformó en moda con la presentación de la nueva colección “Lumina & Sol” de Veniel Gustin, en el marco de Santo Domingo Moda 2025. Una propuesta que conquistó al público por su frescura, elegancia y versatilidad, reafirmando la visión contemporánea del diseñador.

El desfile se llevó a cabo en el salón de eventos de Plaza Central, donde más de veinte salidas desfilaron en la pasarela mostrando el impecable trabajo de Venier Atelier. Con inspiración en la luz tropical y el espíritu cálido del Caribe, la colección fusiona tradición y modernidad a través de una paleta de colores tierra vibrantes, impregnados de carácter y alegría.

La propuesta incluyó chacabánas, trajes y conjuntos para damas y caballeros, elaborados en tejidos de fibras naturales como lino y algodón italiano, reafirmando el compromiso de la casa de moda con la sostenibilidad, la excelencia y la autenticidad artesanal.

Entre los invitados especiales que presenciaron la pasarela destacaron el comediante Daniel Luciano, la comunicadora y directora de Gema Academy Génesis Fermín, y el diseñador Genaro Sepúlveda, quienes coincidieron en resaltar la frescura, identidad y precisión en los detalles de la colección.

Con “Lumina & Sol”, Veniel Gustin no solo presentó moda, sino también un manifiesto de estilo que invita a vestir con elegancia sin perder la comodidad, el confort y, sobre todo, el orgullo por nuestras raíces culturales.