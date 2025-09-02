'Piel Azul 2025': Nina Vásquez transforma el denim en alta costura sostenible

La moda dominicana abrazó la sostenibilidad con fuerza gracias a “Piel Azul 2025”, la más reciente colección de la diseñadora Nina Vásquez, que llevó a la pasarela creaciones de alta costura elaboradas a partir de jeans reciclados.

El desfile, celebrado en el Centro de Convenciones del MIREX, congregó a más de 200 invitados, entre ellos autoridades, líderes de la moda y defensores del medioambiente. La jornada inició con las palabras de Ana Pimentel, viceministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad, quien definió la propuesta como “un ejemplo de cómo la creatividad puede convertirse en aliada del planeta”.

La diseñadora dominicana convierte jeans reciclados en piezas de impacto ambiental y social

Entre las personalidades que respaldaron la iniciativa estuvieron el diseñador Leonel Lirio, la experta en moda Melkys Díaz, Agri Valverde (vicepresidenta de ANMEPRO), Claudia Montás (directora ejecutiva de ADECC), la diseñadora y curadora Anny Abate, Susan Taveras, junto a la firma Maybelline.

Moda que cuida el agua y empodera mujeres

La colección surgió a partir de la reutilización de más de 100 jeans en desuso, lo que representó un ahorro aproximado de 1.7 millones de litros de agua, considerando que la producción de un solo pantalón puede requerir hasta 7,000 litros.

En la pasarela desfilaron 25 empresarias y modelos, luciendo diseños que unieron estructura, innovación y propósito, con un mensaje claro: la moda puede ser sostenible sin perder sofisticación.

“Cada prenda cuenta una historia, no solo de diseño, sino de compromiso con nuestro planeta. Mi mayor satisfacción es demostrar que la moda puede ser hermosa, responsable y transformadora al mismo tiempo”, afirmó Nina Vásquez durante la presentación.

Nina Vásquez: diseño con conciencia

Con más de ocho años de trayectoria al frente de su firma Nina Vásquez SRL, la diseñadora ha forjado una marca enfocada en la mujer profesional, destacando seguridad, distinción y elegancia funcional. Su filosofía del “clóset inteligente” invita a un consumo consciente, práctico y sostenible.

Más que un desfile, un manifiesto

“Piel Azul 2025” se convirtió en mucho más que una pasarela: representó un manifiesto para la industria de la moda dominicana. La propuesta mostró que vestir con estilo también puede significar cuidar el planeta y abrir caminos de empoderamiento femenino.

Con esta colección, Nina Vásquez reafirma que el futuro de la moda pertenece a quienes crean con propósito y coloca a la República Dominicana en el mapa del diseño sostenible del Caribe.