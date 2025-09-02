Fundación Fénix organiza bazar solidario en memoria de Giralda Busto de Imbert

La Fundación Fénix anunció la realización de un bazar solidario los días 26 y 27 de septiembre en el quinto piso del Marmotech Design Center, en horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche. El evento tendrá un significado especial al rendir homenaje a la memoria de su fundadora, doña Giralda Busto de Imbert, cuyo legado de amor, disciplina y compromiso con la recuperación de las personas afectadas por las adicciones ha marcado a generaciones de familias dominicanas.

Bajo el lema “Cada prenda cuenta una historia… y ahora puede cambiar una vida”, la actividad busca recaudar fondos para fortalecer los programas de apoyo integral que la institución ha desarrollado durante más de tres décadas.

“Este bazar es mucho más que un espacio de moda y elegancia; es un acto de memoria y gratitud hacia doña Giralda. Cada prenda adquirida simboliza la continuidad de su obra: la convicción de que la recuperación es posible y de que la solidaridad puede devolver dignidad y futuro a quienes enfrentan momentos difíciles”, expresó la Fundación en un comunicado.

Moda con propósito

El evento reunirá moda, elegancia y compromiso social en un mismo espacio, invitando al público a ser parte activa de una causa que trasciende lo material. Más allá de un homenaje, el bazar se convierte en un recordatorio vivo del ejemplo de doña Giralda, quien dedicó su vida a sembrar esperanza, transformar el dolor en oportunidad y demostrar que la disciplina y el amor son pilares para superar la adversidad.

Sobre la Fundación Fénix

La Fundación Fénix nació del compromiso visionario de doña Giralda Busto de Imbert y, desde hace más de 30 años, desarrolla programas de atención integral dirigidos tanto a personas en proceso de recuperación de la adicción como a sus familias. Hoy, su legado sigue vivo en cada proyecto de la institución, reafirmando la misión de cambiar vidas y sembrar esperanza en la sociedad dominicana.