La firma Faraón introduce accesorios en su línea de chacabanas

Francisco Rodríguez, mejor conocido en el mundo de la moda como Faraón, continúa innovando tras más de cuatro décadas dedicado a la confección de la prenda más emblemática del vestir dominicano: la chacabana, también llamada guayabera.

En esta ocasión, el diseñador presenta una nueva propuesta que complementa sus creaciones: una línea de accesorios pensada para resaltar aún más la elegancia masculina. Entre ellos destacan los sombreros, piezas que aportan un aire exótico, distinguido y original a los caballeros que eligen vestir sus chacabanas, logrando un conjunto armónico y sofisticado.

El Faraón luce un sombrero, con la figura de la cigua palmera en su ala derecha.

Faraón ha sabido evolucionar en la confección de guayaberas, manteniendo la esencia de la prenda sin limitarse a los modelos tradicionales. Sus diseños apuestan por cortes modernos y detalles innovadores que han captado la atención en pasarelas internacionales, posicionando la chacabana como un símbolo de moda global con sello dominicano.

Un aspecto distintivo de su nueva colección de sombreros es la incorporación de elementos icónicos de la cultura local. Motivos como la flor de Bayahíbe, símbolos taínos y la cigua palmera —ave nacional— adornan estas piezas, convirtiéndolas en verdaderos emblemas de identidad que permiten al hombre de buen gusto, así como al turista que busca autenticidad, destacar en cualquier evento.

Para Faraón, cada atuendo es una obra de arte. Sus creaciones se distinguen por el uso de materiales nobles como lino, seda y algodón, seleccionados con especial atención a la comodidad que exige el clima tropical. “En nuestro país, donde las temperaturas son muy fuertes, es importante que la pieza no solo sea hermosa, sino también fresca y cómoda. Por eso cuido siempre el detalle de la tela: es el complemento perfecto de una chacabana”, explica el diseñador.

Con más de 40 años de trayectoria, Francisco Rodríguez ha recorrido el mundo llevando consigo la elegancia de la chacabana dominicana. Hoy, desde su atelier en Santo Domingo Este, ofrece no solo sus prendas insignia, sino también una gama de accesorios que amplían y enriquecen su propuesta creativa.