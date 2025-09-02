Con más de tres décadas marcando la historia de la perfumería femenina, Avon relanza su emblemática colección Far Away, ahora con una imagen renovada, un diseño moderno y una propuesta premium de cinco fragancias creadas por perfumistas de talla mundial.

La nueva identidad de Far Away es un homenaje a la autenticidad de cada mujer, celebrando la libertad de elegir y la fuerza de expresarse en cada faceta de la vida.

Avon reinventa su icónica línea Far Away: cinco fragancias, una mujer infinita

“Cada fragancia de Far Away es una declaración personal. Esta nueva imagen fortalece nuestro portafolio con propuestas innovadoras que conectan emocionalmente con las mujeres, en sintonía con sus valores y estilos de vida”, expresó Ana López, Gerente de Ventas de Avon República Dominicana.

Cinco universos, una esencia infinita

Cada aroma de la colección evoca un viaje sensorial distinto, invitando a redescubrir la esencia propia en cada etapa y emoción:

Far Away Original: elegancia atemporal con notas de freesia, almizcle de vainilla y un corazón elaborado con 190 flores de jazmín en cada frasco.

Far Away Beyond The Moon: misterio envolvente con cereza silvestre, sándalo australiano y la exótica flor Belle de Nuit, cultivada de manera sostenible.

Far Away Beyond: intensidad gourmand que combina pera, jazmín y extracto exclusivo de vainilla de Madagascar.

Far Away Splendoria: lujo oriental con ciruela luminosa, gardenia y oud blanco infusionado con vainilla.

Far Away Glamour: audacia sofisticada a través de grosella negra, flor de azahar y almizcle negro.

Belleza con propósito

Con este relanzamiento, Avon reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el empoderamiento femenino, utilizando ingredientes obtenidos de forma ética, contando con la certificación internacional Leaping Bunny contra pruebas en animales y respaldando a su red de representantes, quienes impulsan el liderazgo y la autonomía de miles de mujeres dominicanas.

La nueva colección Far Away ya está disponible en la República Dominicana a través de representantes Avon y en los Centros de Venta Avon.