La sofisticación masculina de Leonardo Fifth Avenue ilumina la pasarela de Live Aqua Punta Cana

En el marco de The Wedding Event, celebrado en el exclusivo hotel Live Aqua Punta Cana, la firma Leonardo Fifth Avenue presentó una selección de piezas que conquistaron la pasarela con la distinción y el sello de excelencia que caracteriza al diseñador Leonardo Cordero Suria.

La propuesta incluyó un recorrido por varias de sus colecciones más icónicas, entre ellas Terra, Unfiltered, Last Dance, Retro Vibes y Ceremonia, en una curaduría que mostró la versatilidad y modernidad de la casa de moda masculina. Cada look fue concebido como una declaración de estilo, pensado tanto para el caballero contemporáneo de espíritu joven como para el hombre clásico que valora la atemporalidad en el vestir.

Fiel a su filosofía, de la mano de Martín Valdez, se apostó por la impecabilidad en cada detalle: fina sastrería, terminaciones pulcras, costuras precisas y entalles perfectos que resaltaron la silueta masculina.

El desfile se convirtió en un homenaje a la moda masculina bien pensada, aquella que exalta la sobriedad pero se permite dialogar con tendencias actuales. Leonardo Fifth Avenue reafirmó, una vez más, por qué se ha posicionado como un referente de estilo para el hombre que busca diferenciarse en ocasiones especiales y la vida diaria.

Con esta presentación, la firma dejó claro que su visión de la moda masculina sigue evolucionando, sin perder la esencia que lo ha convertido en un nombre imprescindible dentro del universo de la sastrería contemporánea.