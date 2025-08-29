RD Fashion Week 2025: moda con propósito, inclusión y orgullo dominicano

Del 1 al 4 de octubre, el Hotel Marriott Santo Domingo Piantini será el escenario de la República Dominicana Fashion Week (RDFW 2025), un evento que reafirma la moda como vehículo de propósito social, inclusión y proyección internacional.

Bajo la dirección ejecutiva de Melkis Díaz, esta edición apuesta a consolidar al país como un destino de moda en el Caribe y Latinoamérica, al tiempo que impulsa a la nueva generación de diseñadores locales. Para ello, RDFW 2025 fortalecerá sus lazos con reconocidas plataformas internacionales como Puerto Rico Fashion Week, FDLA, Colombiamoda, Semana de la Moda de Guatemala, Costa Rica Fashion Week y Barranquilla Fashion Week, entre otras. Estas alianzas estratégicas abrirán puertas de visibilidad global a marcas emergentes y consolidadas, bajo el lema: “Vestir local es vestir identidad”, una invitación a consumir y enaltecer lo nuestro.

“Cada alianza que establecemos fortalece la imagen de la República Dominicana en la industria de la moda global. Estamos construyendo puentes que no solo benefician a nuestros diseñadores, sino que también promueven nuestra cultura, nuestro talento y nuestra identidad”, expresó Melkis Díaz, directora ejecutiva de RD Fashion Week.

Moda que inspira y transforma

Este 2025, la dominicanidad será el hilo conductor de la agenda: los colores, la esencia y la riqueza creativa del país estarán presentes en cada pasarela. Pero más allá del diseño, RDFW se propone un propósito de gran relevancia social: honrar a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, en el marco del mes de concientización sobre esta enfermedad.

En alianza con Baptist Health International, el Voluntariado del INCART y el cirujano plástico dominicano Dr. Gebal Matos, se presentarán desfiles y actividades especiales donde la moda se convertirá en un medio de inspiración, resiliencia y celebración de la vida. La agenda contará con la participación de la Dra. Jane E. Méndez, jefa de Cirugía de Seno de Baptist Health Miami Cancer Institute, reconocida por su labor con pacientes dominicanas, así como de la exembajadora de los Estados Unidos en el país, Sra. Robin Bernstein, cuya presencia dará aún mayor fuerza al mensaje de esperanza.

Una plataforma que trasciende las pasarelas

Más que un evento de moda, RD Fashion Week 2025 reafirma su visión como un motor de transformación social, un espacio de inclusión y una vitrina para mostrar al mundo lo mejor de la República Dominicana. Entre luces, tejidos, creatividad y propósito, esta edición promete convertirse en una celebración de la vida, la identidad y el talento dominicano que trasciende fronteras.