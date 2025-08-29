Bridal Talks 2025: Inspiración para parejas en el marco de República Dominicana Bridal Week

En el marco de la celebración de la 25ª edición de República Dominicana Bridal Week (RDBW 2025), se presenta con gran expectativa el Bridal Talks 2025, un ciclo de conferencias, demostraciones y paneles diseñado especialmente para parejas que desean organizar su boda de manera más consciente, práctica y memorable.

La cita será el domingo 31 de agosto a las 10:30 a.m., en el Salón José Martí del Hotel Kimpton Las Mercedes, ubicado en el corazón de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Durante esta jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con reconocidos expertos nacionales e internacionales en distintas áreas de la industria nupcial, quienes compartirán tendencias, consejos prácticos y experiencias únicas para que los futuros esposos puedan planificar su gran día con mayor seguridad y creatividad.

Una agenda inspiradora

El Bridal Talks 2025 contará con una programación dinámica que integra paneles, demostraciones y experiencias en vivo:

Panel “El Planner, tu mejor aliado”, con los wedding planners Marypily López (Marypily Studio), Mirta Sánchez (MS Events) y Pedro Vargas (Vargas Eventos).

Panel “Memorias que perduran”, con los fotógrafos y videógrafos Jochy Fersobe, Daunys Sánchez, Jochy Campusano y Luiggy Díaz.

Demostración “Bellos rumbo al altar”, a cargo de Susan Taveras y el equipo de Stam.

Panel “Diseña tu playlist”, con Leo Suberví, Juan Manuel (InArt) y DJ Willy.

Demostración “Fashion & Flowers Extravaganza”, con Martín Valdez (Leonardos), Lil Céspedes (La Novea) y Mase Flowers.

Panel “Crea la atmósfera perfecta”, con Carlos Sousa (Inventivas), Joan González (Light Group), Francis Rosa (Backpannels) y Rafael Álvarez (Coolekos).

Panel “Tu boda digital”, con Katherine Díaz (Abhela Bridal) y Abigail Castillo (Maid of Content).

Demostración “Sweet Trends”, con Milly Pimentel (Cake Studio), Lorelei Acosta (Cake Lover) y Celio Rodríguez (Zoila Cake).

Demostración “Tu boda divertida”, con Rossene Talentos y Crew-Up.

Al cierre, los asistentes disfrutarán de rifas, sorpresas y premios especiales, que añadirán un ambiente festivo y memorable a la experiencia.

Entradas y organización

Los boletos están disponibles en www.bridalweek.do

con un costo de RD$1,000 por pareja y RD$750 individual. Esta inversión permite a los futuros esposos acceder a información de alto valor de la mano de los profesionales más destacados del sector nupcial.

La coordinación general del evento estará a cargo de la reconocida wedding planner Mirta Sánchez, de MS Events, quien garantiza una experiencia organizada, enriquecedora e inspiradora para todos los presentes.