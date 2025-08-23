Imagino que ya sabes de qué va esta divertida entrega de hoy: Es una escena que nunca olvido y que siempre repito de la película, pero debo confesarles que no es real lo que cuenta de Oscar De la Renta.

Me refiero a la escena en la que Miranda Priestly, editora en jefe de una revista de modas, le explica a Andrea Sachs las diferencias entre las tonalidades azul. “No es turquesa, no es lapislázuli, es cerúleo”, afirmó.

Azul cerúleo: Del discurso de Miranda al armario global

La guionista de ‘El diablo viste de Prada’, Aline Brosh McKenna, reveló más tarde que las referencias ‘históricas’ que hacía en el guion no eran reales, “Solo se escuchan interesantes”. Sin embargo, Oscar De la Renta sí diseñó vestidos con esta tonalidad.

Pero, ¿qué tal si conocemos un poco más de este color, a propósito de que la producción de la segunda parte de ‘El diablo viste de Prada’ está en curso?

El azul cerúleo es un color atemporal, sofisticado, fresco y elegante que ha sido utilizado con relevancia en el arte y la moda. Su tonalidad se logra con la mezcla del celeste, el azul brillante y el azul con matices verdosos. Quizás sea por ello que su nombre proviene del latín cærulĕus, traducido como “azul, azul oscuro, azul verde”, proveniente del vocablo cælum, que significa “cielo”.

Se dice que fue introducido por el químico alemán Albrecht Höpfner en 1805, oficialmente comercializado en 1860. Es un color muy valorado en la pintura antes de llegar a la moda por ser un pigmento estable y resistente a la luz.

Para colecciones en la industria de la moda, funciona muy bien en la transición de primavera a verano o resort. Firmas como Prada, Oscar De la Renta, Versace, Carolina Herrera, Michael Kors, Chanel, Ralph Lauren, Balmain, Valentino y Stella McCartney son las que más exploran el uso del cerúleo.

Esta tonalidad puede adaptarse a diferentes estilos, desde el casual hasta el elegante y sofisticado, dependiendo de cómo se combine e incorpore en el armario.

El azul cerúleo ha demostrado ser mucho más que un simple color: Es un símbolo de frescura, sofisticación y atemporalidad. De ser protagonista en los canvases de maravillosos artistas para conectar los cielos impresionistas hasta las pasarelas más recientes.

El azul cerúleo no solo viste, sino que inspira, conecta y trasciende generaciones. Definitivamente, tiene una historia que conecta el arte, la cultura y la moda de lujo. Quizás no se hubiese tomado en cuenta antes de esa maravillosa escena que básicamente explica que la moda no es superficial, es más que eso.

Al igual que otros colores, tiene la capacidad de reinventarse y seguir marcando estilo en cada década. Hoy, más que nunca, el cerúleo reafirma su poder como aquel que une historia, elegancia y modernidad en un mismo trazo.