Moda, lujo y viajes en la segunda edición de Fashion & Travel Escapade en Paradisus Grand Cana

Los días 18 y 19 de septiembre, el Paradisus Grand Cana – All Suites será la sede de la segunda edición de Fashion & Travel Escapade, un evento que fusiona la moda y el turismo en un escenario de lujo, en alianza con Paradisus by Meliá y bajo la producción del destacado Sócrates McKinney.

6185- Ana Thomen, Kismet Madera y Anny Abate

Los detalles fueron presentados en un encuentro exclusivo en El Catador, al que asistieron personalidades del mundo de la moda, diseñadores, influencers y miembros de la prensa.

En esta edición, la pasarela recibirá a reconocidos creadores nacionales e internacionales, entre ellos:

Camila Dipuglia y José Padilla

Leonel Lirio, el diseñador de las reinas.

Giannina Azar, la maestra de la moda dominicana, aplaudida en escenarios internacionales.

Arcadio Díaz, referencia en la moda masculina de estilo exclusivo.

Gabriela Álvarez con su firma Alvazar, que combina sofisticación y diseño de autor.

Reptilia, marca independiente de origen brasileño, comprometida con la sostenibilidad.

Javier Saiach, diseñador argentino con más de 25 años de trayectoria y proyección global.

Al referirse al evento, Sara Ranghi, directora de Marketing y Brand Development para la región América de Meliá Hotels International, expresó:

“Es un honor para Paradisus Grand Cana - All Suites abrir, por segundo año consecutivo, las puertas al talento y creatividad de diseñadores que engalanarán nuestro hotel con propuestas realmente innovadoras y espectaculares”.

Mientras que su productor, Sócrates McKinney, adelantó que esta segunda entrega será:

“Una fascinante e inolvidable aventura para que los amantes de la moda y los viajes puedan apreciar el talento de los diseñadores nacionales e internacionales en un fin de semana impregnado de puro arte”.

Programa del evento

La experiencia iniciará el 18 de septiembre con una cena exclusiva en las instalaciones del hotel para invitados especiales.

El 19 de septiembre, los asistentes y huéspedes podrán disfrutar de un Fashion Night Market, curado por Ana Thomen, donde se exhibirán piezas de moda, accesorios y artesanía de marcas como: Yenny Vásquez, Pratstico by Yeryll Prats, Marina Zapata, Caramelo by Fernanda Vásquez, Ká Dipuglia, Versa by Mariu Jones, Isla Bendita, Garomas by Giuly Maronese, MCK, Laura Tosato y Ommy by Omayra Casillas.

Ese mismo día se celebrará el Fashion Talk, con la participación de los diseñadores invitados y reconocidas voces del turismo y la moda como Keila Rodríguez (The Adrenaline Traveler), Onysela Valdez (Mis Viajes, Mi Destino) e Ichanell Rodríguez (Hablemos de Estilo Podcast), bajo la moderación de Sócrates McKinney.

La jornada culminará con los desfiles de moda nupcial y resort, y con la esperada “Noche Vogue”, que contará con la presencia especial de José Forteza, editor senior de Condé Nast para Vogue, GQ y AD en México y Latinoamérica.

Un evento con sello de lujo

Fashion & Travel Escapade cuenta con el auspicio de Arajet, Banreservas, El Catador, Creative Punta Cana y STAM RD, consolidándose como una plataforma que enaltece la creatividad, el turismo de lujo y la moda contemporánea, reafirmando a República Dominicana como epicentro de experiencias de alto nivel.