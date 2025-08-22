RD Bridal Week 2025 celebra sus 25 años como el evento nupcial más importante del Caribe

Del 12 al 14 de septiembre de 2025, el Hotel Kimpton Las Mercedes se convertirá en el escenario de las tendencias, la moda y la creatividad de la industria nupcial con la celebración de RD Bridal Week 2025, evento que arriba a su 25 aniversario, consolidándose como la principal plataforma de bodas en el Caribe.

En esta edición, el país invitado de honor será Puerto Rico, gracias a una alianza con San Juan Moda y la aerolínea oficial Arajet. Reconocidos diseñadores boricuas como Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue se unirán a un selecto grupo de talentos dominicanos para presentar lo mejor de la moda nupcial y de gala.

Daunys Sánchez y Nidia Alegría

Una pasarela de estrellas

El calendario de desfiles abrirá el viernes 12 de septiembre con un show inaugural de alto impacto a cargo de Giannina Azar, José Jhan y Gabriela Álvarez.

Las pasarelas continuarán el sábado 13 y domingo 14 con las colecciones de La Novea, Masculino Formal, Laura García, Rafael Rivero, Manuel Febrillet, Fancy Sinner, Michelle Reynoso, Calpo Atelier, The White Dress, Isabel Reynoso, MUA Atelier, Melkis Díaz, Arcadio Díaz, entre otros destacados diseñadores.

Novedades de la edición 2025

Bridal Talks — Inspiración y consejos para novios

Como antesala a la gran cita, el domingo 31 de agosto se celebrará Bridal Talks, un congreso coordinado por la wedding planner Mirta Sánchez. Este encuentro reunirá a expertos en organización de bodas, decoración, fotografía, música, repostería y más, ofreciendo a las parejas herramientas para planificar su gran día. La jornada incluirá paneles, demostraciones, degustaciones y rifas en un ambiente dinámico y divertido.

Cásate en República Dominicana: experiencia inmersiva

En su compromiso de impulsar el país como destino de bodas, RD Bridal Week presentará un innovador salón inmersivo que recreará tres escenarios icónicos: playa, montaña y la Ciudad Colonial. Una experiencia sensorial de 15 minutos diseñada para inspirar a parejas nacionales e internacionales.

Bridal After Party

La celebración se extenderá hasta la noche con las Bridal After Parties, el viernes y sábado junto a la piscina del Kimpton Las Mercedes. Bajo la producción de Hiden y RS Entertainment, los invitados disfrutarán de música, performances y un montaje espectacular bajo la luz de la luna.

Voces de los anfitriones

“Con nuestra acostumbrada hospitalidad, abrimos cada año las puertas del Kimpton Las Mercedes para recibir a los profesionales más destacados del mundo nupcial. Este evento marca las tendencias para los futuros contrayentes”, afirmó Estela Coiscou, directora comercial del hotel sede.

Por su parte, Sócrates McKinney, presidente de RD Bridal Week, destacó:

“Esta edición no solo será un despliegue de moda y tendencias, sino también un punto de encuentro para profesionales, parejas y amantes del mundo nupcial, reafirmando nuestro compromiso de impulsar la industria y proyectar el talento dominicano y caribeño a nivel internacional”.

Un aniversario con grandes aliados

La 25ª edición de RD Bridal Week es posible gracias al apoyo del Hotel Kimpton Las Mercedes, MS Events, Arajet, Inventivas, Light Group, Backpannels, Vargas Catering, RS Entertainment, Maripily Events, Mase Flowers, Cake Studio, Cake Lover, Celio Rodríguez, Rossene Talentos, Crewup y United Brands.

Como media partners oficiales se suman Revista Bodas A La Moda, Revista Pandora, Abehla Bridal, Maid of Content y Wedding Box.