Premios a la Moda Dominicana reconoció lo mejor de la industria de la moda y la belleza

La cuarta edición de los Premios a la Moda Dominicana (PMD) celebró una noche de gala en el Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua, reuniendo a las más destacadas personalidades del mundo de la moda y la belleza. La conducción estuvo a cargo de Caroline Aquino, Tania Medina, Alex Macías y Mayra Delgado, mientras que la alfombra roja fue presentada por Marielle A. Puello y Lowensky Natera.

El momento más emotivo de la velada fue la entrega del Gran Galardón a Sócrates McKinney, productor de eventos de moda y figura clave de la industria, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al sector. El premio fue entregado por Stalin Victoria, junto a los jurados Anny Abate e Iván Balcácer.

“Este reconocimiento lo recibo con humildad y compromiso, dando gracias a la divinidad por haber elegido esta misión para mí. Lo comparto con quienes me acompañaron en la aventura de DominicanaModa, con Mirka y Fidel, y con Jairo, que durante años se convirtió en mis manos y parte de mi cabeza”, expresó McKinney visiblemente emocionado.



Rosa Gough

Pasarela y homenajes

El público disfrutó de las tendencias de temporada con los desfiles de Luis Rivas, Diakaira Bautista, Luis Santelises, Leydi Marine, Suzelle Taveras, Manuel Febrillet, Rafael Rivero y José Texeir.

Eddy Gómez

Uno de los momentos más especiales fue el reconocimiento póstumo al diseñador Martín Polanco, ícono de la moda dominicana por su creatividad, compromiso social y defensa de la identidad cultural. Su esposa, Ana Polanco, recibió el homenaje que incluyó un pase de moda con piezas de su exclusiva colección.

Reconocimientos especiales

Fernando Santos y Víctor Nicolás

En su discurso central, Stalin Victoria, CEO de los premios, destacó la importancia de la premiación como plataforma de referencia para la industria.

Jairo Rojas, Sandro Guzmán y Luis Domínguez

“Gracias a todos los presentes por ser parte importante de PMD, en especial a La Vyuda Restaurant and Lounge y a sus propietarios Yenel Aníbal Melo, Ariel Durán y Laura Amador, por apoyar el talento nacional”, afirmó.

Entre los reconocidos de la noche estuvieron:

Gaby Desangles, ícono de la moda.

Caroline Aquino, figura mejor vestida del año.

Roza Gough, primera modelo dominicana firmada por Elite Internacional en Nueva York.

Marian Balcácer, fotógrafa dominicana con trayectoria internacional en Milán.

Luis Riva, artista considerado uno de los más creativos del país.

Además, se entregaron homenajes a:

Maritza Soto, diseñadora y docente reconocida por el Congreso de EE.UU.

Elisa Morató, pionera del diseño de moda y fundadora del primer Instituto de Moda Dominicano.

Albania Rosario, empresaria creadora de la plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA).

Ganadores 2024

La lista de galardonados incluyó a destacados nombres de diferentes áreas:

Fotografía de moda: Fernando y Víctor.

Revista de moda: Pandora.

Influencer de moda: Patricia Atiles.

Periodista de moda: Marielle Araujo.

Escuela de modelos: Premium Class.

Agencia de modelos: Luis Menieur.

Modelo masculino destacado en el extranjero: Stefano Scholten.

Modelo femenino destacado en el extranjero: Glorianny St Fleur.

Modelo masculino nacional: Sebastián Mejía.

Modelo femenino nacional: Ajomi Noboa.

Estilista: Keyther Estévez.

Asesor de imagen: Laura Villamán.

Marca de moda dominicana: Camila Casual.

Diseñador de trajes de novia: Magaly Tiburcio.

Diseñador de trajes de fantasía: Luis Rivas.

Diseñador destacado en el extranjero: Yohanna Gursey.

Mejor colección masculina: “Kyomu” de José Jhan.

Diseñadora de moda infantil: Dikahira Bautista.

Diseñadora de joyas y accesorios: Gisselle Mancebo.

Diseñadora de moda sostenible: Mildred Veras.

Diseñadora emergente: Paola Báez.

Semana de la moda: RD Fashion Week.

Diseñador de chacabana: Cristian Lagares.

Diseñador de moda masculina: Vladimir Jiménez (Calpo Atelier).

Diseñadora de moda femenina: Michelle Reynoso.

Mejor colección femenina: Morpho Pre-Fall 2025 de Miguel Genao.

Eventos de moda: Jenny Polanco.

Marca de trajes de baño: Summer Forever.

Maquilladora: Susan Taveras.

Una noche para la historia

La gala de PMD 2024 se consolidó como una verdadera celebración de la moda y la belleza dominicana, destacando a los talentos que con creatividad y visión posicionan a la República Dominicana como un referente de estilo en las pasarelas nacionales e internacionales.