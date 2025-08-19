Albania Rosario reconocida por su liderazgo visionario en la moda dominicana en el mundo

La cuarta edición de los Premios a la Moda Dominicana, celebrada el pasado 13 de agosto en el Hotel Renaissance bajo la organización de Stalin Victoria, fue escenario de un emotivo homenaje a Albania Rosario, destacada empresaria y líder de la moda dominicana radicada en Estados Unidos.

El reconocimiento resaltó su trayectoria internacional y su contribución a la proyección del talento latino, honrando una labor de más de una década dedicada a abrir puertas para diseñadores emergentes y consolidados de la región.

Albania Rosario Recibe Merecido Reconocimiento por su Liderazgo Visionario en la Industria de la Moda, Elevando la Bandera Dominicana y la Voz Latina en el Mundo

Rosario es la fundadora y presidenta de la plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA), un movimiento que ha trascendido como puente entre América Latina y las grandes capitales de la moda. A través de FDLA, ha impulsado la visibilidad de diseñadores dominicanos como Joel Reyes, Angie Polanco, Giannina Azar, Altagracia Abreu, Keyther Estévez, Jorge Diep, entre muchos otros, quienes han encontrado en su gestión un espacio para brillar en escenarios internacionales.

Más que una plataforma, FDLA se ha convertido en una comunidad dedicada a conectar, empoderar y elevar la identidad cultural de Latinoamérica, defendiendo la diversidad y consolidando la presencia del talento hispano en la industria global.

Al recibir el galardón, Albania Rosario expresó con emoción:

“Recibir este reconocimiento en mi tierra, rodeada de colegas y amigos, es un honor que comparto con todos los diseñadores y creativos que creen en el poder de nuestros sueños y en la riqueza de nuestra cultura. Continuaremos abriendo caminos y llevando la moda dominicana y latinoamericana a lo más alto.”

Este homenaje no solo reconoce la visión de Rosario, sino que también reafirma el compromiso de FDLA con el crecimiento de la moda dominicana y latina, consolidando su lugar en la escena internacional y proyectando con orgullo la bandera tricolor.