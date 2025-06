La moda es una forma de expresar cultura, estilo y arte. Pero, para Nina Vásquez, también es un canal de transformación. A través de sus pañoletas ilustradas, esta diseñadora dominicana ha logrado tejer algo más que estampados: Ha unido memoria histórica, cultura latinoamericana, manos artesanas y propósito social. Su más reciente creación, la Pañoleta Latinoamérica, es una celebración del poder femenino. Una pieza que abraza no solo el cuello, sino también una causa.

Latinoamérica florece con el poder de sus mujeres

La Pañoleta Latinoamérica surgió desde el amor. Desde el 2019, Nina ha trabajado con textiles narrativos: Estampados inspirados en cartas entre las Hermanas Mirabal, iglesias emblemáticas y monumentos nacionales. Esta vez, su mirada se extendió más allá de las fronteras para destacar a tres mujeres latinoamericanas icónicas: Frida Kahlo, Eva Perón y Rigoberta Menchú.

Nina Vásquez: un diseño para sanar, alzar la voz y empoderar

“Cada una representa una lucha distinta, pero poderosa”, explica. Eva Perón, por su lucha por el sufragio femenino; Rigoberta Menchú, por su activismo indígena; y Frida Kahlo, como ícono artístico y símbolo de resiliencia. Sus firmas están impresas en la pieza, como sello eterno de su legado.

El diseño de la pañoleta no es casual. Cada color fue elegido por su significado: El morado, el verde y el dorado, que representan resiliencia, esperanza y poder. “Quería colores que se vieran bien, que combinaran, pero, sobre todo, que comunicaran algo”, dice Nina. Además, incluyó elementos gráficos con carga simbólica, como la flor cempasúchil (de México), palmeras del Caribe y un fondo neutro para dar balance visual.

Aunque la impresión de la tela se realiza en una fábrica especializada en Bulgaria —con la que Nina colaboró tras una rigurosa selección de pruebas—, la confección se lleva a cabo en su propio taller, en San Cristóbal. Ahí, un equipo mayoritariamente femenino, con manos como las de doña Ramona, trabaja con dedicación cada pieza.

“Mi taller es mi lugar feliz”, dice Nina con una sonrisa. “Ahí no solo se cose, también se ríe, se crea, se comparte. Trabajar con gente divertida y apasionada es parte de la magia”.

Moda que abraza causas reales

Pero más allá del diseño, esta pañoleta tiene un propósito: Un porcentaje de sus ventas será destinado a la Fundación Rescatando Mariposas, que trabaja con mujeres sobrevivientes de violencia. Su elección no fue al azar: Fue fruto de una búsqueda, múltiples entrevistas, oraciones y, finalmente, paz interior.

“Yo no diseño solo para vender, diseño para transformar. Dios me dio esta marca, y con ella un propósito. No puedo quedarme con todo. Hay que compartir”.

La moda como agente de cambio

Nina está convencida de que la moda puede cambiar el mundo si se hace con intención. “Si cada diseñador contara una historia que deje huella, tendríamos un mundo diferente. Podemos vivir de esto, sí, pero también dejar algo más”.

Su invitación es clara: Producir con propósito, crear con conciencia y usar el arte del vestir como una herramienta de impacto.

Dónde encontrar la pañoleta

La Pañoleta Latinoamérica está disponible en su tienda en línea, www.ninavasquez.com, con envíos a toda la República Dominicana e internacionales.