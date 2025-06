Fashion Freak Fest regresa con su tercera edición, ¿estás listo?

Uno de los eventos de moda más disruptivos del país está de vuelta. Fashion Freak Fest celebrará su tercera edición el sábado 5 de julio en el hotel Embassy Suites by Hilton, bajo el poderoso concepto “TREND MAKERS”, una oda a los creadores de tendencias que están revolucionando la industria desde la autenticidad, la innovación y la diversidad.

La edición 2025 del festival reunirá a reconocidas marcas de los sectores moda, belleza, bienestar y turismo, en una experiencia integral pensada para sorprender a asistentes, colaboradores y aliados estratégicos. El evento contará con una propuesta multisensorial que incluirá gastronomía, coctelería, desfiles, workshops, masterclasses, música en vivo, activaciones especiales y mucho más.

FASHION FREAK FEST PRESENTA SU TERCERA EDICIÓN BAJO EL CONCEPTO “TREND MAKERS” EL SÁBADO 5 DE JULIO EN EL HOTEL EMBASSY SUITES BY HILTON

El anuncio oficial se realizó durante un cóctel experiencial en el Showroom Geely de Grupo Viamar, con el código de vestimenta Office Core. Al encuentro asistieron diseñadores, creativos, medios, empresarios, influencers y patrocinadores, quienes conocieron en primicia los detalles y talentos que darán vida a esta edición.

Trend Makers es una celebración de los visionarios que marcan el pulso de la moda desde espacios independientes, digitales y globales.

FASHION FREAK FEST PRESENTA SU TERCERA EDICIÓN BAJO EL CONCEPTO “TREND MAKERS” EL SÁBADO 5 DE JULIO EN EL HOTEL EMBASSY SUITES BY HILTON

“Fashion Freak Fest nació como una plataforma para mostrar lo auténtico, lo que no encaja en moldes, lo que tiene algo que decir más allá de la estética. Hoy celebramos nuestra tercera edición con más fuerza y con un mensaje claro: los verdaderos líderes de la moda son los que se atreven a crear sin permiso. Esta edición es para ellos”, expresó Marielle Araujo, fundadora del festival.

Pasarela de moda

Con la participación de diseñadores y marcas como:

Giannina Azar, Artypical, Félix Matos, Tiffany Fermín, AVO, Blackbeetle, Altea, Compostura, Glivox, Godthea, Van Gloria, Mileè Collection, entre otros.

Conferencias destacadas

Eddy Gómez – Estrategias de Imagen Profesional 101: El poder de tu estilo, vistiendo para el éxito

Betzaida Matos (ISDIN) – Piel de Boss Lady: Rutina facial para mujeres con agenda

Fernando & Víctor – Fotografía de moda: Perspectivas creativas

Dra. María Fernanda Núñez – Entre el bisturí y la verdad

Panel “Del boceto al armario” con Mannelik Ortega (Distrito 79), Lyliana Pérez (Lyli Pé), Kimberly Félix Matos (Félix Matos) y Tiffany Fermín

ESSENZA – El arte de perfumarse: cómo los aromas elevan tu estilo

Masterclasses imperdibles

Dra. Acosta Then – Peso feliz para business woman: estrategias reales para recuperar tu cuerpo sin soltar tu éxito

Garis Familia – AVO Studio – Moda masculina

BANRESERVAS – Inteligencia financiera

Armadaa – #loveyourselfat con actitud

Miss Rizos – Cierre inspirador con empoderamiento y autenticidad

Aliados y patrocinadores

Fashion Freak Fest agradece el apoyo de sus principales patrocinadores:

Embassy Suites by Hilton, Grupo Viamar: Geely, Banreservas, SKYhigh Dominicana, Dra. María Fernanda Núñez, DINAFA (ISDIN y LipIce), Media América (GOT2B, Xtreme Gel, Palette, Moco de Gorila), Banco BHD, Grupo Mallén (Bonito Revoltiao y Darrow), INESA (Milani Cosmetics, Jergens, Natural Way), DJ FOX, Back Panels, Arquitectura Visual, Sued Fargesa (Martiderm, GESKE, When), Brandelier, Mofongo El Mocano, Yokomo, Revista Pandora, El Nuevo Diario, RTVD, Revista A la Moda, Smurfit Kappa y Todo Cartón SW, entre otros.

También forman parte del universo Fashion Freak marcas y experiencias como:

Maybelline, Vogue, Remington, Black & Decker, Power XL, Foro Caribe Naranja, Paletas Bajo Cero, Vagy Rejuvenation, Disaronno, Grabo Estilo, Café Santo Domingo, Box Culture, Suerox, ALTACOPA (Mamitas, Ciclón, Gran Videva), The Nailbar Beauty, HK Cosmetics, Bella Luna, Green Velvet, Premium Class Modeling Academy, entre otros.

Fashion Freak Fest reafirma su compromiso de ser una plataforma para la moda sin filtros, el emprendimiento consciente y la expresión creativa en todas sus formas. Este 5 de julio, los creadores de tendencias tienen su cita.