Denise Foley: La diseñadora que transforma los trajes de baño en una bandera de inclusión

Con una sonrisa cálida, una energía contagiosa y una pasión profunda por la moda con propósito, Denise Foley se ha abierto paso en una industria que no siempre ha sido amable con todos los cuerpos. Su marca, Sunset Vibes, nace de una experiencia personal y se convierte en una declaración poderosa: el traje de baño no tiene que ser intimidante; puede ser liberador, cómodo y sostenible.

La conexión entre Folay y República Dominicana se fortalece gracias a una colaboración con Meliá Punta Cana Beach, un proyecto que une estilo, bienestar e inclusión. “Meliá tiene una causa muy grande por el wellness y, para mí, wellness lo es todo: Desde cómo piensas hasta cómo te sientes”, comenta. Esta visión compartida fue el punto de partida para una alianza que ya comienza a dar frutos.

Denise nació en Estados Unidos, hija de madre diseñadora de modas y padre brasileño con raíces alemanas. Creció en Oregon, en una comunidad donde su familia era la única latina. Desde joven, enfrentó comentarios sobre su cuerpo: “Siempre me decían que cuando usaba ropa ajustada no me veía bien, pero si usaba camisetas grandes sí”. Esta vivencia la marcó profundamente y sembró la semilla para crear una marca donde la inclusión no sea una tendencia, sino un principio.

Sunset Vibes es el resultado de ese recorrido. Con una tecnología propia pendiente de patente, llamada Effortless Support Technology™, Denise propone una nueva forma de pensar el traje de baño. “Yo sé lo que es sentirse excluida por la moda. Por eso, cada diseño que hago busca abrazar el cuerpo, no esconderlo”, afirma.

Sostenibilidad con propósito

Además de su enfoque inclusivo, la marca también tiene un fuerte compromiso con el medioambiente. Cada pieza se fabrica en Los Ángeles, utilizando botellas recicladas y tejidos provenientes del océano. “Desde pequeña, estuve rodeada de iniciativas para salvar el planeta. Mi padre tenía proyectos para proteger el Amazonas, y en Oregon crecí con una conciencia ecológica muy fuerte”, explica.

Ese espíritu se traslada a su trabajo, donde la sostenibilidad no es una estrategia de marketing, sino una convicción personal.

De Beyoncé al Caribe

Denise no está sola en esta travesía. Su madre, con más de 40 años de experiencia en diseño de indumentaria, ha vestido a figuras como Beyoncé, Eminem, Ke$ha y las Kardashian. “No hay nadie que me conozca más que ella”, dice con orgullo. Juntas, han convertido Sunset Vibes en una marca que combina precisión técnica con sensibilidad emocional.

Este mismo espíritu fue el que presentó en su más reciente pasarela en República Dominicana, donde sus piezas desfilaron en cuerpos reales, con tallas diversas y una actitud audaz. “Ver a mujeres reales modelar mis diseños fue reafirmar que ‘sí, esto es real’. No se trata de cumplir con estándares imposibles, sino de celebrar lo que somos”, dice.

Más que una colección, Sunset Vibes es un movimiento. “Quiero que la moda deje de hacer sentir mal a la gente. Que todos puedan ponerse un traje de baño y sentirse parte de algo hermoso”, expresa. En sus palabras se nota una mujer segura de su visión, lista para cambiar el juego.

Con proyectos que cruzan el lujo, el turismo, la moda y la conciencia social, Denise Foley demuestra que el diseño puede ser una herramienta de empoderamiento. Y desde el Caribe, una vez más, se alzan voces que transforman el panorama global de la moda.