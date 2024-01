La creatividad y el estilo retro, protagonistas de la temporada

Las redes sociales invaden (lo quieras o no) la mente de los que la consumen y, en estos últimos años, son ellas las que nos permiten mantenernos al día con las tendencias de la moda. Es decir, es posible que te enteraras de lo que podrás abiertamente usar durante los primeros meses del año. En caso de que no, a continuación te las mostramos:

Existen teorías, o testimonios, de que la moda es cíclica. Algunos no están de acuerdo, pues entienden que no usarías de la misma forma alguna tendencia del pasado, que lo que sí sucede es que “elevas el look”, aunque este no sea el tema para esta oportunidad. Lo cierto es que los estilos y accesorios sí vuelven y que, constantemente, hacemos un viaje a través de la historia de la moda, lo que en este mundo llaman ‘retro’ (estéticas del pasado).

Loafers

Carteras trenzadas

Y, para este primer cuatrimestre, o quizás durante todo el año, veremos estilos que, de alguna forma u otra, le hace un guiño a décadas pasadas, como las minifaldas, los kitten shoes (zapatillas de tacón), las ballerinas, la estética futbolera en los tenis y el grandpa-core (vestirse como abuelo), relacionado con el estilo vintage, por mencionar algunos.

Maxi Bags

Coquette

Seguirán la fiebre del traje sastre, los loafers, las hombreras en chaquetas y blusas, el polo preppy, los bolsos oversized, el lujo silencioso, los colores nude, el plateado, el cottagecore y el coquettecore.

Estilo fútbol

Kitten Shoes

Cottagecore

Es una corriente de la moda popularizada en las redes sociales. Nace de la estética y estilo de vida del campo. Se estiliza con blusas, faldas y vestidos vaporosos y livianos, de estampados florales y colores claros, además de sombreros y bolsos de paja, o flores en el pelo

Mini & Loafers