TAURO

21/04 al 21/05

Horoscopo - Tauro

Amor: Desconfiado, ya no crees en las excusas que te da tu pareja. Sospechas, pero no tienes manera de comprobar nada.

Dinero: El ahorro es la base de la fortuna, pero tú ya estás ahorrando por demás. No seas tacaño a la hora de hacer regalos.

